La UMU conmemora el 8M con la entrega de los Distintivos de Igualdad y un homenaje a la fotógrafa María Manzanera

UNIVERSIDAD DE MURCIA

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha organizado un programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer que combina reconocimiento a quienes trabajan por la igualdad, memoria cultural y acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria, con especial atención al alumnado.

La conmemoración institucional tendrá lugar este lunes, 9 de marzo, a las 12.30 horas, en la Galería de Rectores del edificio de Convalecencia, y estará presidida por el rector, José Luján, según ha informado la UMU.

Durante el acto tendrá lugar la lectura del manifiesto de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) con motivo del 8M y la entrega de los Distintivos de Igualdad 2026, con los que la Universidad de Murcia reconoce iniciativas y trayectorias destacadas en la promoción de la igualdad.

En esta edición, los galardones recaen en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), por su labor de sensibilización y prevención de la violencia de género entre el alumnado; el Área de Investigación, por la creación de la herramienta SALAS para la obtención de indicadores de género y por el impulso de convocatorias que promueven la investigación liderada por mujeres; y la profesora Dorothy Estrada Tanck, por su trayectoria docente e investigadora en derechos humanos e igualdad, así como por su participación en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas.

La programación incluye también un homenaje a la fotógrafa María Manzanera (1946-2024), pionera en el ámbito de la fotografía y trabajadora de la institución.

Bajo el título 'Arte y memoria', el tributo reúne dos exposiciones que recorren su trayectoria y su mirada sobre el territorio. La muestra 'De lo plástico a lo documental' se puede visitar en el Espacio Paraninfo ES/UM hasta el 14 de abril, mientras que la exposición 'Murcia y su entorno' podrá disfrutarse en el Espacio Black Box del edificio de Convalecencia, sede del Rectorado, del 9 al 24 de marzo.

El homenaje concluirá el 16 de marzo, a las 19.30 horas, con la presentación en el Hemiciclo de la Facultad de Letras del libro 'María Manzanera. El legado de una mirada fotográfica', de la historiadora Laura Cano.

CONCIENCIACIÓN EN EL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Las actividades continuarán el martes 10 de marzo en el Centro Social Universitario (CSU), que acoge una jornada abierta centrada en la sensibilización y la participación.

El programa incluye visitas guiadas a la exposición 'Hay una santica dentro de cada mujer', de Santica Ilustraciones; la inauguración de la muestra de cómic 'Beata Moderna', de Elena Campillo Saura; y la creación del mural participativo 'Dale vuelo a la igualdad'.

La jornada también incluye una charla informativa de la Policía Nacional sobre violencia de género y un micro abierto para que estudiantes y asistentes compartan reflexiones y experiencias. Durante el día se sortearán obsequios de la Unidad para la Igualdad.