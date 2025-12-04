La UMU destaca en diez ámbitos de conocimiento a nivel mundial en el ranking de Shanghái

Bandera de la UMU - UMU

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha sido reconocida en diez ámbitos científicos en la última actualización del Ranking de Shanghái por materias (Global Ranking of Academic Subjects, GRAS), una clasificación internacional que evalúa la calidad investigadora de más de 5.000 universidades en 57 disciplinas académicas.

"Esta presencia consolida a la UMU en el grupo de universidades que, año tras año, cumplen con los exigentes criterios de calidad establecidos por los principales rankings internacionales", según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Los responsables del ranking GRAS valoran aspectos como la producción científica de alto impacto, el liderazgo institucional en publicaciones, el número de investigadores altamente citados y la participación en comités editoriales de revistas científicas de prestigio.

En esta edición, diez ámbitos de conocimiento de la Universidad de Murcia han alcanzado posiciones destacadas a nivel mundial.

En concreto, ha destacado en Veterinaria (posición 50 a nivel mundial) gracias a la investigación en bienestar animal, fertilidad y acuicultura; en educación por los estudios sobre aprendizaje autorregulado, historia de la educación y atención a la discapacidad; en agricultura por sus líneas de trabajo en nutrición, acuicultura y dinámica del carbono del suelo, y en psicología en asuntos sobre desarrollo infantil, psicología del deporte y estudios sobre acoso escolar.

También en odontología por la calidad investigadora en implantes dentales, endodoncia y biomateriales; en ciencia y tecnología de los alimentos por la investigación sobre actividad antioxidante, enología y calidad cárnica; en biomedicina, con avances en donación de órganos, asma y párkinson; en ciencias biológicas por su investigación en acuicultura, fertilidad y estrés en plantas; en economía por las contribuciones en política monetaria, gobernanza e interdependencias de mercado y en ecología con estudios sobre peces de agua dulce, conservación de biodiversidad y ecología de abejas.

Este reconocimiento es fruto del trabajo desarrollado por más de 2.200 investigadores organizados en 363 grupos de investigación.