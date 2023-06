La UMU estrena identidad visual con un diseño que aúna traición e innovación para 'Poner corazón al conocimiento'

MURCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha renovado su identidad visual con la creación de una arquitectura de marca innovadora y coherente con las necesidades actuales, pero que mantiene la conexión con los orígenes de la institución docente, cuyo germen se sitúa en la Murcia medieval.

En el centro de este cambio está la trasformación del logotipo institucional, con el rediseño del reconocido escudo de Alfonso X. Además, una de las principales novedades es que, de ese nuevo escudo, se extrae el corazón de la ciudad de Murcia, que adquiere un protagonismo especial como logosímbolo más distendido.

'Poner corazón al conocimiento' es el lema que acompañará a este nuevo logotipo, que pretende complementar al institucional aportando cercanía y vinculación al público más jóvenes.

El rector, José Luján, y el vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica, José Manuel López Nicolás, han presentado este lunes el proyecto de cambio de la imagen de la institución en un acto celebrado en la Filmoteca Regional de Murcia.

El nuevo diseño, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, ha sido desarrollado por el estudio Rubio & del Amo, a la cabeza del cual están Guillermo Rubio y Julián Garnés, ambos exalumnos de la Universidad de Murcia y recientemente nombrados 'alumni inspiradores' por la Facultad de Comunicación y Documentación.

Luján ha destacado la importancia que para la Universidad de Murcia tiene la unión de la tradición y la mirada hacia el futuro, "y esto es algo que la presencia visual que presentamos contempla perfectamente, porque la Universidad de Murcia es motor de cambio que quiere estar a la vanguardia de la cultura, la ciencia y la tecnología, pero siempre teniendo muy presente el arraigo a su tradición centenaria".

El rector de la UMU ha calificado de "fantástico" el trabajo desarrollado, al tiempo que ha insistido en que no se trata de un mero cambio de logotipo, sino de "crear un sistema de comunicación" entorno a la marca, en un momento en el que, a diferencia de hace 20 años, esta institución no es la única en la Región y, por tanto, no tiene el monopolio del "producto".

López Nicolás, por su parte, ha defendido la decisión de abordar este cambio "porque la Universidad de Murcia necesita una arquitectura de marca coherente y con un diseño pensado para el contexto digital actual que la haga reconocible y cercana a todos sus públicos, especialmente al alumnado".

Según el vicerrector, con la nueva identidad "se abre una página nueva en la historia de la UMU", tras los más de 15 años que han transcurrido desde que fue renovada por última vez, coincidiendo con la irrupción de la era digital y una imagen más orientada a su reproducción en soporte impreso.

Con todo, ha querido dejar claro que "no es una ruptura con el pasado", sino que se trata de "respetar" los 100 años de la UMU y la individualidad cada uno de sus más de 200 servicios y departamentos, a la vez que se atiende a las necesidades del contexto actual.

Estos son dos de los puntos más importantes en esta renovación, que no solo afectará al logosímbolo institucional, sino que los cambios en la imagen institucional impregnarán a toda la imagen visual de la Universidad.

De hecho, facultades y servicios adaptarán sus logotipos para que, de una manera armónica, a través de la tipografía, los trazos y el color, estén visualmente vinculados a la imagen matriz, construyendo así la estructura de marca cohesionada sin perder la singularidad que debe caracterizar a estas instituciones englobadas dentro de la UMU.

El diseño elegido para esta nueva imagen es flexible y adaptativo, muy pensado para el contexto digital. El diseño del actual escudo de la Universidad estaba concebido en un momento en el que la prioridad eran los soportes impresos y presentaba dificultades de adaptación en espacios como las redes sociales. La síntesis de líneas del nuevo escudo soluciona este problema y añade a la imagen una impronta de modernidad e innovación que enlaza con la misión de la Universidad de Murcia.

Las nuevas tipografías institucionales contribuyen también a este mensaje visual, aunando en sus trazos robustez, tradición y modernidad. De esta manera, se pretende captar la esencia de una universidad generalista como la UMU, en la que conviven estudios de humanidades, ciencias sociales, artes, ciencia y tecnología. También cambian los colores institucionales, que a partir de ahora serán el azul solemne, el rojo vibrante y el gris claro.

Rubio y del Amo han presentado todos los detalles técnicos de esta nueva identidad visual, cuyo objetivo ha sido, desde los primeros pasos del proyecto, mantener la solemnidad que una institución centenaria necesita y, a la vez, establecer cercanía con todos sus públicos para afianzar el sentimiento de pertenencia.

Por lo que respecta al otro gran reto, el de la creación de un sistema de marca reconocible, han apostado por trascender la idea de una marca logocéntrica en favor de un sistema visual donde la tipografía, los nuevos colores y el diseño de formas son las claves de este reconocimiento visual.

Los creadores del nuevo diseño han hecho referencia a los objetivos con los que han trabajado, desde la necesidad de "equilibrar" los dos discursos que caracterizan a la UMU --vanguardia del conocimiento y raíces medievales-- y construir un grafismo "eficiente", a la necesidad de adaptar el mensaje a todos los públicos y elaborar una arquitectura de marca "versátil", que sea coherente y reconocible.

La tipografía, por su parte, ha jugado a favor del símbolo medieval, aligerándolo con un trazo más fino inspirado en la escritura caligráfica, con el fin de hacerlo más solemne. Paralelo a éste, los diseñadores han creado un segundo tipo "más tecnológico y contemporáneo".

También han querido darle una carga emocional a la estructura identitaria con el dibujo del corazón de Alfonso X, que dota a la marca de "carga emocional", acompañado de la frase 'Poner corazón al conocimiento', que los creadores han reproducido, además, en lengua de signos.

DESARROLLO DEL UNIVERSO DE MARCA

Con la presentación de los nuevos logotipos, elementos centrales de la identidad visual, comienza el desarrollo de todo el universo de marca, que implicará el rediseño de logotipos de facultades y de aquellos servicios con más presencia social, así como la implementación de la nueva imagen a todos los espacios de la Universidad (página web, redes sociales, señalética y papelería, entre otros).

Desde la UMU han explicado que el cambio será progresivo y en fases coherentes con la envergadura del cambio, que se abordarán en los próximos meses. Así, el trabajo para el desarrollo de todas las aplicaciones de la nueva marca comenzará este verano.

La culminación de esta renovación, ha añadido López Nicolás, "nos situará en términos de imagen visual al nivel de universidades de referencia, tanto en el plano nacional como internacional", algo especialmente importante "en un contexto en el que la internacionalización de la enseñanza superior y la investigación son esenciales".

El rector ha finalizado el acto subrayando que el lema elegido para esta nueva imagen no puede ser más acertado "porque si hay algo que tenemos muy claro en la Universidad de Murcia es que le ponemos corazón al conocimiento y a todo lo que hacemos".