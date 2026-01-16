La UMU impulsa la eficiencia energética con la implantación de 'District Cooling' en el Campus de La Merced

Instalación de un sistema de climatización centralizado mediante 'District Cooling' en el Campus de La Merced de la UMU - UMU

MURCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha instalado en los edificios del Campus de La Merced un sistema de climatización centralizado mediante 'District Cooling and Heating', en el marco del plan global de la institución docente, que tiene como objetivos optimizar el uso energético, reducir su huella ambiental y mejorar la calidad del confort térmico.

El nuevo sistema centraliza la producción de frío y calor en una planta común, distribuyendo agua térmica --fría o caliente-- a través de una red de tuberías aisladas hasta cada edificio, ajustando el suministro según la demanda real de cada espacio, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

Esta configuración permite un uso más eficiente de la energía, ya que se estiman reducciones de consumo energético de un 20% frente a sistemas individuales convencionales.

BENEFICIOS AMBIENTALES, ENERGÉTICOS Y SOCIALES

Al centralizar la producción y aprovechar equipos industrializados de alta eficiencia, se reduce la demanda eléctrica total y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto contribuye a la descarbonización del campus, un objetivo prioritario en la sostenibilidad institucional.

Además, hay un menor impacto ambiental local al reemplazar numerosos sistemas individuales de aire acondicionado o calefacción, reduciendo así la contaminación acústica, térmica y de gases contaminantes liberados en cada edificio.

También se minimiza la proliferación de torres de refrigeración, condensadores o calderas en cubiertas o patios de los edificios, lo que mejora la estética y la calidad del entorno.

Por otra parte, este sistema centralizado permite un mantenimiento profesionalizado más eficiente, menor riesgo de fallos individuales, y una climatización más estable y uniforme en todos los edificios.

Aunque la inversión inicial es significativa, las economías de escala, la menor demanda energética y los menores costes de mantenimiento por unidad pueden traducirse en un coste total de climatización inferior que con sistemas individuales.

Este proyecto contribuye a una resiliencia energética, ya que al concentrar la generación de frío/calor en una planta común, se reduce la dependencia de múltiples equipos individuales y se facilita la integración con futuros desarrollos energéticos, como almacenamiento térmico, bombas de calor de alta eficiencia o fuentes renovables.

El proyecto para el Campus de La Merced ha sido licitado por un importe de 2.327.026,02 euro y adjudicado por 1.837.652,60 euros, siendo financiado por el programa europeo FEDER Región de Murcia 2021-2027.

Con la entrada en funcionamiento del sistema, se estima que la climatización del campus se beneficiará de una disminución del consumo energético de hasta un 20%, lo que representa un notable ahorro y una mejora ambiental significativa.