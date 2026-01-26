La UMU patenta un sistema de formación que mejora el aprendizaje en los deportes de red como el voleibol o el tenis

El equipo de voleibol de la UMU entrena con el sistema de doble red - UMU

Adapta la enseñanza deportiva a las necesidades reales del alumnado en etapas de formación MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha patentado un sistema innovador de formación para los deportes de red con el objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en contextos educativos y de iniciación deportiva, ajustando el entorno de práctica a las características del alumnado, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Este avance se concreta en un mecanismo exterior de doble red para deportes como el voleibol o el tenis, que permite modificar la altura y disposición de la red, el espacio de juego y las tareas motrices, facilitando una adaptación progresiva a distintos niveles de experiencia, edades y objetivos formativos.

Se trata de una solución desarrollada en el marco del proyecto 'NEW EQUIP SPORT', financiado con fondos europeos Next Generation EU, y que facilita una progresión pedagógica más accesible y eficaz desde las primeras etapas.

El proyecto está dirigido por el profesor Enrique Ortega Toro, investigador de la Universidad de Murcia y especialista en Ciencias del Deporte, y se desarrolla dentro de la convocatoria Pruebas de Concepto 2022 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuya finalidad es trasladar los resultados de la investigación científica a aplicaciones prácticas con impacto real en el ámbito educativo y deportivo.

La propuesta parte de la idea de que adaptar el entorno de juego es clave para aprender mejor. En este sentido, la configuración de doble red ayuda a comprender antes la lógica del juego, aumenta las oportunidades de participación y favorece el desarrollo de habilidades técnicas, tácticas y perceptivas de forma más natural y motivadora.

Además, el sistema contribuye a crear entornos de aprendizaje más seguros, variados e inclusivos, especialmente adecuados para contextos escolares, programas de iniciación deportiva y etapas de formación. Su diseño se apoya en criterios científicos y didácticos, con una clara orientación a la mejora de la práctica docente y formativa.