La UMU recibe casi 19.400 solicitudes para 6.522 plazas y mantiene una elevada demanda en las titulaciones sanitarias

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MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha publicado este lunes las primeras listas de admisión para estudiantes de nuevo ingreso en estudios de grado correspondientes al curso 2026/2027, según ha informado la institución docente.

La institución oferta este año un total de 6.522 plazas y ha registrado 19.395 solicitudes de preinscripción, de las que 10.139 proceden de la Región de Murcia y 9.256 de otros distritos universitarios.

Las titulaciones vinculadas al ámbito de las Ciencias de la Salud vuelven a concentrar el mayor interés entre quienes solicitan plaza en la UMU.

El Grado en Medicina encabeza la demanda con 4.089 solicitudes en primera opción, seguido de Enfermería en Murcia, con 2.063 solicitudes, y Odontología, con 1.042.

También figuran entre las titulaciones con mayor número de aspirantes Veterinaria (1.025), Psicología (953), Educación Primaria (677), Derecho (645) e Ingeniería en Informática (578).

La vicerrectora de Estudios, Ángela Almela, ha señalado que estos datos vuelven a poner de manifiesto "la fuerte capacidad de atracción de las titulaciones sanitarias, al tiempo que reflejan el interés creciente por estudios con una destacada proyección profesional y social, como Educación, Derecho, Psicología o Informática".

Las personas que hayan obtenido plaza en su primera opción deberán formalizar su matrícula entre el 7 y el 10 de julio, si no quieren perder su plaza.

Quienes no hayan sido admitidos en su primera opción tienen el mismo plazo para confirmar que desean permanecer en el proceso y esperar a los resultados de la segunda lista de admisión, que se publicará el 16 de julio.

Toda la información sobre plazos, matrícula, confirmación de permanencia y sucesivas listas de admisión puede consultarse en el calendario oficial del proceso de acceso a estudios de grado de la Universidad de Murcia.

Por lo que respecta a las notas de corte, en esta primera adjudicación, las puntuaciones más altas corresponden un curso más a dobles grados y estudios del ámbito científico-sanitario.

El Doble Grado en Matemáticas y Física registra la nota más elevada, con un 13,475, seguido de Medicina (13,311) y Odontología (13,132).

Entre las titulaciones con mayor exigencia de acceso figuran también el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática (12,630) y el Grado en Biotecnología (12,464).

El análisis comparativo con las primeras listas de admisión del curso anterior muestra, además, una tendencia general al descenso de las notas de corte.

De las 68 titulaciones, únicamente ocho experimentan incrementos respecto al año pasado, mientras que la mayoría registra descensos que oscilan entre 0,028 y 3,002 puntos.

La nota de corte refleja la nota del último estudiante admitido en la titulación, por lo que, a medida que avance el proceso de admisión, irán reajustándose, como ocurre cada curso.

En este sentido, Ángela Almela subraya la importancia de diferenciar entre demanda y nota de corte, dos indicadores que responden a realidades distintas.

"La demanda refleja cuántas personas eligen una titulación en primera opción, mientras que la nota de corte corresponde a la calificación del último estudiante admitido y depende tanto del número de plazas disponibles como del perfil académico de quienes compiten por ellas", ha explicado.

Según Almela, los datos muestran que solo cuatro titulaciones coinciden entre las diez más demandadas y las diez con mayor nota de corte: Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia. "Una titulación puede ser muy popular sin registrar la nota más alta y, del mismo modo, puede alcanzar una elevada nota de corte sin contar con un volumen masivo de solicitantes", ha indicado.

La vicerrectora recuerda además que "la nota de corte no mide la calidad ni la utilidad social de un grado, sino la competencia por una plaza en un momento concreto".

En este sentido, ha destacado que la Universidad de Murcia mantiene una oferta académica amplia y equilibrada que responde a las necesidades presentes y futuras de la sociedad, con titulaciones estratégicas para el desarrollo social, cultural, económico y científico, independientemente de su nivel de demanda o de su nota de acceso.