La UMU reduce un 43% su consumo energético y logra un ahorro de 2 millones de euros

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) alcanzó una reducción del 43% en su consumo eléctrico y un ahorro de 2 millones de euros en 2025 tras la aplicación de una estrategia de eficiencia energética iniciada hace casi tres décadas.

Este plan de sostenibilidad permitió el descenso del gasto desde los 38.000 kWh registrados a principios de los años 2000 hasta los 21.000 kWh actuales, según ha informado la institución docente.

La institución transformó su modelo mediante la instalación de plantas solares fotovoltaicas, sistemas de climatización por aerotermia y la renovación total de su red de iluminación con tecnología LED, entre otras medidas.

Este despliegue técnico evitó la emisión de 3.400 toneladas de CO2 a la atmósfera gracias a la generación propia de 12,5 MWh de energía limpia durante este ejercicio.

La vicerrectora de Infraestructuras, María Belén Ruiz, ha presentado este balance ante el Consejo de Gobierno de la UMU, donde ha destacado que la caída del consumo representa un ahorro económico acumulado del 60% para la universidad.

El órgano de gobierno ha aprobado en la misma sesión el calendario del proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2026-2027 y el nuevo reglamento de la Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI).

La jornada ha concluido con la ratificación de los plazos de matrícula para estudios de máster y la presentación del informe de actuaciones del vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Pedro Miguel Ruiz.