La UMU se suma a Cartagena Ciudad Universitaria para reforzar el talento y la experiencia estudiantil en el municipio

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad de Murcia - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Murcia (UMU) se ha sumado a la iniciativa 'Cartagena Ciudad Universitaria' para convertir al municipio en un polo de atracción académica, cultural y de talento.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha puesto en valor esta nueva incorporación al proyecto al señalar que "compartimos el objetivo de conseguir que Cartagena ofrezca una mejor experiencia a quienes vienen a estudiar y que la comunidad universitaria participe en la vida de la ciudad, colaborando en áreas como cultura, deporte, ocio, voluntariado o movilidad, y escuchando a los estudiantes mediante una mesa estable de trabajo".

Asimismo, ha destacado la agenda que se abre ahora para la comunidad educativa, señalando que esta colaboración ya está dando resultados concretos, como la primera Bienvenida Universitaria de Cartagena que se celebra este jueves, un día que comenzará por la mañana con la presencia de Su Majestad el Rey para inaugurar en la ciudad el curso de todas las universidades de España.

Además, ha señalado que tras la bienvenida, la programación continuará el 3 de octubre en el Patio del CIM con el concierto de presentación del nuevo disco de Arde Bogotá emitido por Radio 3 en 'Campus Radio 3'. "Pocas cosas representan mejor lo que buscamos: las universidades juntas, los estudiantes, la cultura y un grupo cartagenero de proyección mundial. A partir de hoy somos uno más en la mesa y tenemos más capacidad para hacer de Cartagena la mejor ciudad universitaria", ha añadido la primera edil.

Con la incorporación de la UMU, que aporta cerca de 1.200 estudiantes en sus sedes cartageneras -de los cuales unos 300 son de nuevo ingreso en las titulaciones de Enfermería, Educación y Seguridad-, el proyecto logra integrar a la totalidad de las instituciones universitarias con presencia en la ciudad. Esta estrategia común busca coordinar acciones conjuntas en materia de ocio, cultura, deporte y movilidad, garantizando una experiencia estudiantil plena e integradora.

En este sentido, el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, ha calificado de "acierto" la iniciativa municipal y la oportunidad de sumar fuerzas, "Cartagena es la única ciudad de la Región de Murcia en la que confluyen todas las universidades. La UMU comparte los objetivos de esta iniciativa dirigida a reforzar el papel de Cartagena como referente académico, científico y cultural, favoreciendo la capacidad de atraer y retener talento y propiciando sinergias entre los estudiantes de todos los centros".

Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, ha remarcado que "se trata de ir sumando masa crítica para que la experiencia de nuestros estudiantes sea la más plena posible".

Asimism, la directora de la UCAM en Cartagena y representante de la Fundación Universitaria San Antonio, Miriam Mendoza, ha calificado este frente común como "algo histórico a nivel regional". Por su parte, el director de la UNED en Cartagena, José Luis Filgueiras, ha hecho hincapié en que "este convenio va a abrir un gran abanico de experiencias y servirá para proyectar el talento de la ciudad", y para finalizar, el presidente de ISEN, Carlos Andreu, ha felicitado al consistorio por liderar el proyecto, "esto es un proyecto de ir sumando voluntades y acciones que va a funcionar muy bien a lo largo del tiempo".