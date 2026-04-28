Unanimidad en la Asamblea Regional para exigir que la Guardia Civil sea considerada profesión de riesgo

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CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno de España a reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

El diputado 'popular' Alfonso Fernando Cerón defendió la iniciativa calificándola de "justicia, respeto y dignidad" y ha denunciado la "discriminación" que sufren los agentes de la Benemérita frente a las policías locales y autonómicas, como los Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, que sí cuentan con este reconocimiento.

Cerón ha subrayado la peligrosidad de unidades como la Agrupación de Tráfico o la lucha contra el narcotráfico, señalando que el 25% de los agentes destinados en Algeciras han pedido el traslado por la falta de protección y medios.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista, a través de Fernando Moreno, ha anunciado su voto a favor por "lógica de justicia", aunque ha tildado de "demagogo" al proponente.

Moreno ha reciminado al PP que no solucionara este problema durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha acusado a los 'populares' de utilizar a las Fuerzas de Seguridad en el pasado para "limpiar sus tramas de corrupción".

A esto, el PP ha replicado aludiendo a las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y al Fiscal General del Estado.

Desde Vox, Alberto Garre ha propuesto que este tipo de iniciativas se eleven al Pleno de la Asamblea como declaración institucional firmada por todos los grupos y ha destacado que la Guardia Civil es pieza fundamental del orden constitucional.

La Asamblea Regional enviará esta exigencia al Ministerio del Interior, reclamando que se acabe con la distinción entre cuerpos de seguridad de "primera y de segunda" y se garantice la equiparación en derechos y protección para los guardias civiles y policías nacionales adscritos al régimen de clases pasivas.

Además, también se ha aprobado por unanimidad solicitar que se aplique a la Guardia Civil las mismas condiciones de jubilación anticipada que a los agentes de la Policía Nacional.

Esta moción del PP incluye además que las condiciones de jubilación de los agentes de la Policía Nacional se apliquen independientemente de su fecha de entrada y que se equiparen las retribuciones de ambos cuerpos a los de otros policías autonómicos.

El proponente de esta moción, el 'popular' Alfonso Cerón, ha afirmado que ambos Cuerpos se sienten "despreciados" debido a que "les faltan miles de agentes y tienen carencias materiales".

El diputado ha apuntado que un policía foral de Navarra se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su sueldo, por lo que reclaman lo mismo para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Con la subida del sueldo a los Mossos aprobada por Marlaska la brecha salarial entre estos y un guardia civil o un policía nacional se incrementa hasta los 1.000 euros al mes", ha apuntado Cerón.

Por su parte, el socialista Fernando Moreno, que ha confirmado la votación a favor de su grupo, ha tachado a Cerón de "demagogo" y le ha acusado de "faltar a la verdad". Según Moreno, el Gobierno de España ha realizado "la mayor subida salarial, mientras que ha tachado al PP de haber realizado mientras gobernaban "recortes en plantilla, congelaciones salariales, pérdidas de poder adquisitivo y una ausencia de inversiones en infraestructura y modernización".

En su intervención, el diputado de Vox, Alberto Garre, que ha apoyado la moción para "avanzar hacia una equiparación real y justa".

RECHAZADA LA UBICACIÓN DE LOS BOMBEROS DE ALCANTARILLA EN LA ITV

Por otra parte, se ha rechazado la propuesta de Vox de ceder las instalaciones de la antigua ITV de Alcantarilla al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) para ubicar allí el parque de bomberos de la localidad.

Según el Partido Popular estas instalaciones se van a ver afectadas por un plan parcial y su superficie se va a reducir significativamente, "lo que dejaría de ser una opción perfectamente viable para el consorcio", según ha indicado el diputado Jesús Cano. Esta moción se ha rechazado al llegar a un empate tres veces.

La comisión ha aprobado solicitar la dotación de personal y material de los bomberos de CEIS, siendo esto último una enmienda del PSOE, así como seguir trabajando en iniciativas para ampliar las plantillas y para incorporar efectivos, a propuesta del PP.