La unidad de caballería de la Policía Local de Murcia continúa operativa y el Consistorio presentará un recurso

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La unidad de caballería de la Policía Local de Murcia continúa operativa, según han indicado desde este Cuerpo. "La sentencia no cuestiona su creación", han apuntado, por lo que la misma sigue en funcionamiento, integrada en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), un cuerpo de élite con funciones, formación y aptitudes específicas dentro de la Policía Local.

La sentencia del magistrado titular de la plaza 5 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Murcia ha anulado la adscripción provisional de los miembros que la forman. "Fueron seleccionados entre los miembros en activo del GESC, atendiendo a los criterios de capacitación específica, formación técnica y aptitudes propias para el desempeño ecuestre y de orden público, lo que responde a la lógica organizativa de un grupo especializado y a las necesidades operativas del servicio", han asegurado.

El Acuerdo de condiciones de trabajo y el convenio colectivo del Ayuntamiento de Murcia 2026-2027 establece que en el primer semestre de este año se redactarán las bases del concurso de méritos para la provisión de los puestos en la policía local, incluyendo destinos de especialidad como el de Caballería.

Dado que la sentencia no es firme, los servicios jurídicos trabajan ya en la formulación del Recurso de Apelación que lleva aparejada la suspensión de la sentencia, suspensión que permanecerá vigente hasta que recaiga resolución firme en el procedimiento.