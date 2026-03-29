Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la UME, desde la Base Jaime I en Bétera, de camino al incendio

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias han salido de la Base Jaime I en Bétera, hace ya más de una hora, para sumarse a los servicios de emergencias que trabajan en el incendio declarado en Sierra Espuña.

Ha sido la propia Delegación del Gobierno de la Región de Murcia la que ha autorizado, a primera hora de la tarde, el despliegue de la UME, a través del delegado Francisco Lucas.

Por otro lado, en las labores de extinción del incendio está colaborando también agentes de la Guardia Civil, en un dispositivo que trabaja en controlar las llamas y garantizar la seguridad de la zona.