Unidas Podemos pone en marcha un servicio para resolver dudas sobre el acceso a ayudas por el coronavirus

La organización denuncia la "falta de voluntad" del Gobierno regional para tramitar y facilitar las medidas aprobadas

MURCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha lanzado un servicio online en la Región de Murcia para resolver dudas y tramitar las ayudas puestas en marcha por el Gobierno de España en diferentes ámbitos, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Tal y como ha explicado el responsable de organización de Podemos RM, Ángel Luis Hernández, a la formación han llegado "múltiples consultas" a través del correo electrónico y las redes sociales sobre "cómo gestionar las medidas de urgencia puestas en marcha desde hace semanas por el Consejo de Ministros".

Hernández ha resaltado que "esta labor corresponde al Gobierno Regional", pero denuncia que desde el ejecutivo de López Miras "no se ha implementado ni una sola acción para facilitar el acceso a las ayudas de la población, lo que deja de manifiesto el escaso interés del Gobierno Regional por dar a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno de España".

Por ello, desde Unidas Podemos han decidido lanzar una plataforma telemática con la que poder resolver las dudas e incluso ayudar a tramitar las gestiones para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas aquellas medidas a las que pueden acogerse.

Entre ellas se incluye la tramitación de las ayudas a los autónomos, las subvenciones para el alquiler o los requisitos necesarios para acogerse a la Renta Básica, además de otras medidas que el Consejo de Ministros tiene previsto ir aprobando durante las próximas semanas.

Para resolver las diferentes dudas, Unidas Podemos cuenta con un equipo de voluntarios formado por abogados laboralistas y asesores, quienes responderán de manera totalmente gratuita y con la máxima celeridad.

Hernández ha explicado que "aunque continuaremos resolviendo todo lo que nos entre por Facebook e Instagram, hemos creado un correo electrónico específico en el que poder atender detalladamente cada caso".

Quienes quieran recibir cualquier tipo de información, además de mediante los perfiles de Podemos e Izquierda Unida en las diferentes redes sociales, pueden escribir un correo electrónico a la dirección 'dudascovid19@regiondemurcia.podemos.info'.

Además, el responsable de organización de la formación ha resaltado que "se sienten en la obligación de facilitar la información sobre las ayudas a todos los ciudadanos y ciudadanas, de forma que ni uno solo pierda el acceso a una de ellas por la dejadez del Gobierno Regional".

Hernández ha denunciado que "estamos ante un ejecutivo regional que, a diferencia de lo que vemos en otras Comunidades Autónomas, no ha tomado ni una sola medida dirigida a paliar la situación de los autónomos y de los trabajadores de la Región de Murcia, ni a aportado un solo euro para ayudar a aquellas familias que más lo necesitan en estos momento, a pesar de que podría perfectamente hacerlo".

"No es solo que no hayan tomado medidas complementarias, es que tampoco están facilitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las medidas del gobierno de España, algo que no solo es desleal sino también irresponsable", ha concluido.