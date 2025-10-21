La Universidad de Murcia participa en el Proyecto Fénix para la reconstrucción de Norcia (Italia) - THE OPEN FACULTY

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras el terremoto de 2016 que devastó Norcia, en Italia, y su rico patrimonio cultural, el Dipartimento per la Coesione Territoriale, organismo ministerial italiano que opera bajo el Ministerio de Desarrollo Económico, lanzó el Progetto Fenice (Proyecto Fénix), un ambicioso programa de recuperación que combina reconstrucción, innovación y refuerzo de la identidad local.

En este contexto, la Universidad de Murcia ha estado presente a través de la Facultad de Turismo (Centro Universitario The Open Faculty), participando activamente en la 'International Smart Cities School (ISCIS): smart tourism in a digital age', coordinada por Luigi Mundula, director científico del proyecto, según ha informado desde la institución.

La presencia de representantes de la UMU ha sido posible gracias a las alianzas estratégicas construidas por el vicedecano de Estudiantes, Carlos Pineda y la coordinadora de Prácticas y Tutora del Grado en Relaciones Internacionales de la Facultad, Rosa Marcela Ramos, logrando que estudiantes de los grados de Turismo y Relaciones Internacionales, pudieran estar participar en un proyecto internacional de estas características.

Durante una semana, estudiantes y profesores de Italia (University for Foreigners of Perugia), Croacia, Polonia (University of Wroclaw), Portugal (University of Coimbra), Montenegro (University of Montenegro) y Murcia recibieron una formación intensiva y desarrollaron ideas innovadoras para la recuperación de Norcia. La idea ganadora contó con la participación de la alumna del Grado en Turismo de la Universidad de Murcia, Natalia Azorín.

"Esta experiencia no solo ha permitido a la comunidad académica estar presente en un proyecto de impacto real, sino también reforzar la colaboración internacional en innovación, turismo inteligente y desarrollo local", han señalado desde The Open Faculty.

El Progetto Fenice refleja "cómo la cooperación internacional y la participación activa pueden contribuir a la reconstrucción y a la revitalización de comunidades afectadas, combinando innovación, identidad y cultura", han concluido.