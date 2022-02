La Universidad Popular de Cartagena llega a los barrios y diputaciones del municipio

Archivo - La Universidad Popular crea UP OUT para llevar la formación a los barrios y diputaciones

CARTAGENA (MURCIA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular (UP) continúa con su apuesta firme por llevar la cultura y las tradiciones a los barrios y diputaciones de Cartagena, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

De este modo la institución ha puesto en marcha un nuevo programa de actuaciones culturales y formativas, 'UP OUT', que recoge el testigo de sus fundadores Antonio Oliver y Carmen Conde de llevar la formación a toda la comarca de Cartagena.

Desde su refundación en 1981 se ha mantenido vivo este legado, ahora se pretende aumentar la oferta formativa, con una previsión de participación próxima a las dos mil plazas, llegando a todos los rincones del municipio.

En este sentido, el concejal de área de Cultura, David Martínez Noguera, ha destacado durante la presentación del programa, que "la UP quiere responder a todas las inquietudes y necesidades formativas y culturales que requiere la ciudadanía del siglo XXI y por ello apostamos por un espíritu claramente descentralizador con la nueva 'UP OUT', para que nadie se quede atrás, porque una sociedad formada y rica en cultura es una sociedad sana y próspera".

La 'UP OUT' nace, por tanto, para aunar todas aquellas actividades que se realizan fuera de la convocatoria general de Cursos y Talleres que se desarrollan en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Para Carlos Piñana, concejal delegado de Cultura, "la Universidad Popular crece cada año con propuestas nuevas para ampliar los conocimientos de la población cartagenera en muchísimas disciplinas.

Desde la organización han reconocido que "son miles los alumnos que se matriculan cada año en los cursos y talleres organizados en nuestras aulas del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy", pero con la creación de la UP OUT "pretendemos llevar 'fuera' lo que realizamos 'dentro' de nuestras instalaciones, para poder llegar hasta la diputación más pequeña y alejada de la ciudad".

Los programas incluidos en el proyecto de la UP OUT son los siguientes: Barrios y Diputaciones, Tradiciones y Cultura Popular, Rutas y Medio Ambiente.

El programa de desarrollo cultural en barrios y diputaciones de Cartagena, se lleva realizando desde hace varios años en la Universidad Popular con bastante éxito de participación a través de 'La UP en tu Barrio'.

Este programa renovado está destinado a promover la participación social, la formación, el crecimiento personal y la cultura para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad.

Se trata de talleres gratuitos de corta duración que ofrecen conocimientos generales en cada una de las materias, conocimientos que pueden ser ampliados posteriormente en cursos incluidos dentro de la programación estable de la Universidad Popular.

La presente convocatoria de talleres para barrios y diputaciones abarca desde febrero a junio de 2022 y está enmarcada en los siguientes bloques temáticos: Área de nuevas tecnologías y fotografía: DigitaliCT /Alfabetización digital; taller de fotografía con móvil; manejo de la cámara fotográfica.

En el área de salud y bienestar: Cocina práctica saludable; recetario tradicional con cocina solar.

En el área de tradiciones y cultura popular: Esparto; bolos cartageneros; taller de iniciación a la alfarería; taller de Caliche.

Área de medio ambiente: Construcción de nidos para avión común y golondrinas; iniciación a la apicultura de autoconsumo.

En Teatro y Artes Escénicas: Taller de teatro itinerante por barrios y diputaciones.

Desde la UP OUT Barrios y Diputaciones se mantendrá abierto el plazo de solicitudes durante todo el año, para que las asociaciones vecinales y colectivos puedan solicitar las actividades que sean de su interés.

En cuanto a la concesión de las actividades por parte de la UP, quedará sujeta a la disponibilidad de formadores y monitores de los talleres convocados.

Para el periodo comprendido entre febrero y junio se han concedido más de 60 talleres entre los 16 barrios y diputaciones participantes, como son La Barriada Virgen de la Caridad, Alumbres, Campillo de Adentro, San José Obrero, Llano del Beal, Pozo Estrecho, Los Dolores, Casco Histórico, Los Díaz de Canteras, Villalba, Barrio Peral, José María Lapuerta, La Palma, Las Lomas de Canteras, Vista Alegre y Santa Ana pueblo.

Los vecinos y vecinas interesados se podrán inscribir a través de las asociaciones de vecinos y colectivos de los barrios y diputaciones donde se van a desarrollar los talleres programados.

El segundo programa de la UP OUT está relacionado con las Tradiciones y Cultura Popular.

Durante 2021, con la celebración del 40 Aniversario de la UP, se pusieron en marcha las jornadas UP, Tradición y Cultura Popular, un proyecto que pretendía construir cultura a través de las tradiciones más arraigadas, además de recuperar una parte esencial de la historia del municipio.

Tras el éxito obtenido con esta nueva iniciativa, la Universidad Popular quiere continuar esta labor con la realización de más jornadas, talleres, rutas y cursos de especialización como Bailes Tradicionales, de la mano de la Escuela de Folklore Caldo de Pésoles, Taller de Bolos Cartageneros Pasando la Bola de La Magdalena, Música tradicional por la Cuadrilla de Tallante y talleres de Cultura Popular en La Casa del Folklore y Perín.

"Desde la UP nos marcamos el objetivo de ser referencia en la cultura popular y las tradiciones de nuestro municipio, creando escuela, y creando arte, no solo en el centro de la ciudad, sino también en los distintos espacios descentralizados como el Centro Juvenil de Canteras, La Casa del Folklore y asociaciones de vecinos como la de Las Lomas de Canteras", ha declarado el director de la Universidad Popular, José Macián.

Conscientes de que existe una profunda crisis ecológica global, que exige iniciar la transición hacia un sistema basado en la sostenibilidad ambiental, la UP quiere impulsar medidas destinadas a cuidar el entorno natural y reparar los daños causados por un crecimiento y un consumo sin límites en un planeta que es finito.

Con este objetivo fundamental nace la 'UP OUT Medioambiente' y, para alcanzarlo, pone en marcha, junto con la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, y el servicio de Parques y Jardines, unas actividades enmarcadas dentro de la Agenda Urbana de Cartagena, que servirán principalmente para conseguir una Cartagena mucho más concienciada y sostenible: Talleres medioambientales de otoño y primavera; huerto Urbano Jose María Lapuerta; talleres en Barrios y Diputaciones; voluntariado medioambiental y rutas.

Sobre este apartado ha hablado la concejala delegada de Ciudad Sostenible, Cristina Mora, quien ha destacado "la celebración del festival Madre Tierra, que tendrá lugar el próximo 26 de marzo en el Museo Etnográfico de Los Puertos de Santa Bárbara, para conmemorar el Día Internacional de la Tierra".

Para finalizar desde la 'UP OUT Rutas y Visitas' ponen a disposición de todos los ciudadanos de Cartagena un programa de rutas y visitas relacionadas directamente con la cultura, el patrimonio, la etnografía y el medioambiente, tanto del municipio como de otros lugares, para ampliar los conocimientos culturales, geográficos y patrimoniales de toda la población.