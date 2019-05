UPA exige actuaciones que aseguren el "correcto" funcionamiento de la campaña de la fruta de hueso

Publicado 14/05/2019 12:20:45 CET

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia (UPA-Murcia) denuncia que las decisiones estratégicas de la distribución agroalimentaria y las prácticas que realizan determinados operadores comerciales están teniendo una incidencia negativa en el inicio de la campaña de comercialización de fruta de hueso, "que debería desarrollarse con normalidad y precios rentables para los productores".

UPA estima que no existen motivos para que el inicio de la campaña no se desarrolle con normalidad, puesto que no existe exceso de oferta de fruta y las temperaturas en España animan a unos niveles de consumo sobrados para absorber dicha oferta.

Sin embargo, "la misma distribución agroalimentaria que hasta hace unos días ofertaba en sus puntos de venta fruta de países terceros, mantiene ahora cerrados los lineales de fruta cuando dispone de fruta española más fresca y de mejor calidad", denuncia Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA-Murcia y representante de fruta de hueso de UPA a nivel nacional.

Esto provoca, a juicio del representante de UPA, que la distribución esté actuando sobre la demanda de los consumidores, restringiéndola, y pretendiendo con ello provocar una acumulación de fruta que termine hundiendo los precios.

También, en este contexto, continúa Moreno, se están realizando por algunos operadores comerciales compras sin contrato y "a resultas", lo que además de ser una práctica al margen de la Ley, provoca inseguridad y perjuicios a los agricultores.

Por todo ello UPA se ha dirigido a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, instándole a promover un encuentro con participación también del Ministerio de Agricultura y los operadores del sector, "en el que las Administraciones exijan el inmediato restablecimiento del normal funcionamiento del mercado y el cese de prácticas comerciales prohibidas que perjudican a los agricultores", ha declarado Antonio Moreno.