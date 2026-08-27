La UPCT ayuda a crear un néctar y una crema para untar con el fruto del anacardo

La doctora por la UPCT Carina Gutiérrez - UPCT
CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)
Una tesis en cotutela internacional entre la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Nacional de Colombia propone valorizar el receptáculo del anacardo, conocido como manzana de marañón, para la elaboración de alimentos saludables mediante tratamientos con microondas, según ha informado la institución docente.
La investigación, desarrollada por la nueva doctora Carina Gutiérrez Paz y dirigida por Juan Pablo Fernández Trujillo (UPCT) y María Soledad Hernández Gómez (UNAL), busca dar salida comercial a este pseudofruto comestible, habitual en cultivos que se dan exclusivamente en las regiones tropicales del mundo, pero desechado en gran medida por su sabor astringente a pesar de sus valiosas propiedades nutricionales.
La autora ha testado con consumidores dos elaboraciones a base de este receptáculo: un néctar y una crema de untar, que han obtenido una intención de compra superior al 90% y al 60%, respectivamente.
Para garantizar la conservación de los productos con un menor gasto energético, la tesis ha evaluado la aplicación de tecnología por microondas, logrando una carga microbiológica comparable a la de la pasteurización y demostrando que la intensidad y duración del proceso favorece la retención de compuestos bioactivos como ácidos orgánicos, fenoles, taninos y aminoácidos.
El trabajo traza una hoja de ruta enfocada en la innovación tecnológica y la economía circular para transferir estos hallazgos al sector productivo.
Asimismo, plantea el desarrollo de alimentos nutracéuticos capaces de aprovechar las cualidades quimiopreventivas, antimutagénicas, cardioprotectoras, probióticas y neuroprotectoras de la manzana de marañón.