La UPCT inicia este martes el curso con actividades formativas, deportivas y de ocio para sus estudiantes

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La vuelta a las aulas en las Universidad Politécnica de Cartagena viene acompañada de un carrusel de actividades formativas, deportivas y de ocio para los estudiantes destinadas a facilitar la integración del aluvión de nuevos alumnos de grado, 1.285 matriculados a día de hoy, impulsar el dinamismo de la vida universitaria en la ciudad y combatir el abandono académico que existe en los primeros cursos académicos.

Las clases comienzan este martes día 9 pero ya el lunes están citados todos los estudiantes de nuevo ingreso en los grados para conocer la Universidad y sus centros formativos. La jornada de presentación se iniciará en los diferentes campus y llevará a todo el alumnado al Paraninfo de la UPCT.

Conocerán a los equipos directivos de los centros, las profesiones para las que se van a formar y el programa de estudiantes tutores que les orientarán en sus primeros pasos como universitarios.

La primera semana del curso concluirá el viernes con una jornada destinada a descubrir los servicios de la Universidad, las asociaciones de estudiantes, los museos de la UPCT y las instalaciones deportivas en las que pueden ejercitarse. La actividad concluirá con una fiesta con música, paella y piscina en Ilusión Sport. La participación en la jornada concederá al alumnado 0,5 créditos.

Estos cursos son "una excelente oportunidad para conocer cómo se estructuran las asignaturas y familiarizarse con el ritmo universitario", destaca el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Guerrero, que espera que esta formación ayude al alumnado a "ganar confianza", pues el tránsito de Bachillerato a la Universidad "puede ser un cambio muy brusco para algunos alumnos, pese a que tengan capacidad más que suficiente para superar con éxito nuestros estudios", sostiene.

Durante la segunda semana los nuevos estudiantes podrán comprobar sus conocimientos previos en dos materias fundamentales en las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Empresa que imparte la UPCT: Matemáticas y Física. Los gratuitos Cursos Cero cuentan con más de 800 inscripciones y ofrecerán diez horas lectivas presenciales, más tutorías y una prueba de nivel para que el alumnado conozca cómo es la docencia universitaria.

Las actividades deportivas serán también una constante en el arranque del curso y comenzarán con un bautismo de buceo que se realizará el 20 de septiembre en el Palacio de Deportes. También habrá un curso de iniciación a los bolos cartageneros, torneos deportivos, acuáticos, recreativos y de deportes electrónicos. Se celebrarán entre finales de mes e inicios de octubre.