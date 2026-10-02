Urdecon, premio 'Herentia' a la empresa familiar del año

La compañía, con más de 45 años de historia, ha sido distinguida por su trayectoria y evolución en el sector de la construcción - PORTAVOZ

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Urdecon ha sido reconocida como empresa familiar del año 2026 por el jurado de los premios Herentia. Un galardón que concede anualmente la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) y que tiene como objetivo distinguir a aquellas compañías que destacan por su evolución, capacidad de adaptación e innovación, así como por su aportación al tejido económico y social.

El galardón, que alcanza este año su 29ª edición, será entregado en la gala que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en la Finca Buenavista y reunirá a familias empresarias y representantes del ámbito empresarial e institucional.

"Las empresas familiares de la Región de Murcia somos responsables, comprometidas, competitivas y capaces de anticiparnos a los retos que exige un mercado global y un contexto internacional en constante cambio. Este premio nos permite destacar ese esfuerzo y su aportación al empleo, la riqueza y el estado del bienestar", ha señalado el presidente de AMEFMUR, José María Tortosa.

Fundada en 1979, Urdecon es un grupo empresarial que desarrolla su actividad en los ámbitos de la obra civil, la edificación y la construcción industrial. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de urbanización, rehabilitación, instalaciones sanitarias, educativas y comerciales, entre otros, apoyándose en un equipo técnico especializado y en criterios de calidad y profesionalización.

En los últimos años, la compañía ha ampliado sus líneas de actuación con una apuesta por las energías renovables y el desarrollo de proyectos de I+D+i orientados a mejorar procesos, incorporar nuevas soluciones y responder a las necesidades de un sector.

EL JURADO

El jurado de esta edición ha estado presidido por Luis Alberto Marín, consejero de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia. En representación de AMEFMUR han participado José María Tortosa, presidente; Tomás Fuertes, presidente de Honor; y Raúl Colucho, secretario del jurado.

Junto a ellos, han formado parte Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia; Joaquín Gómez, director general del INFO; José Luis Blanco, director general ejecutivo del IEF; Miguel López Abad, presidente de CROEM; Miguel Ángel Jiménez, presidente de COEC; Juan Jódar, presidente de CECLOR; Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia; Miguel Agustín Martínez, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Cartagena; y Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

También han participado J. Samuel Baixauli, rector de la UMU; Mathieu Kessler, rector de la UPCT; Josefina García, rectora de la UCAM; Antonio Ballester, presidente de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia; Ángel Luis Meroño, director de la Cátedra de la Empresa Familiar Mare Nostrum UMU-UPCT; Jaime Sánchez-Vizcaíno, director de la Cátedra Internacional de la Empresa Familiar de la UCAM; Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia; Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia; Vicente Lloret, socio de Garrigues; Rafael Quesada, director del Complejo Industrial Repsol Cartagena; Víctor Rodríguez, director de La Verdad; Manuel Ponce, director de Murcia Diario; Francisco Valero, director de Murcia Plaza; y José Alberto Pardo, director de La Opinión.