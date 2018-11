Urrea (CHS) defiende que "todavía no está publicada la orden ministerial" de 'trasvase cero' para noviembre

Publicado 27/11/2018 13:27:37 CET

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha defendido este martes que todavía no está publicada la orden ministerial que hace efectiva la decisión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que decidió la semana pasada un 'trasvase cero' para riego para el mes de noviembre argumentando que está dañado el canal a su paso por el Campo de Cartagena. A pesar de ello, Urrea dice desconocer si habrá un cambio o no de postura desde el Gobierno de España.

Urrea ha mencionado, en este punto, que el agua siempre puede bajar del Tajo al Segura "porque se puede almacenar en tramos intermedios" ya que "disponemos de sistemas de regulación", lo que se está planificando, ha aclarado, es "la aplicación concreta en la infraestructura para hacerlo de la mejor manera posible".

Tras incidir en que la infraestructura no es solo el Campo de Cartagena, ha destacado, acompañado del presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, que el resto de la misma "está funcionando, dando el agua que le corresponde a estos meses".

Ahora mismo, ha acentuado que "el canal del Campo de Cartagena no está operativo" pero "estamos ya iniciando los trabajos" y vamos a realizar conjuntamente con la Comunidad Regantes del Campo de Cartagena "una planificación de los mismos para que la afección sea la mínima".

El presidente de la CHS ha preferido, así, no pronunciarse sobre el ultimátum del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y del Círculo por el Agua, "no tengo que comentar este tipo de actuaciones hasta que no esté la orden ministerial publicada, y aún no hay un acta administrativa firme", ha insistido Urrea, para añadir que "en estos momentos no se lo que va a autorizar" la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En esta línea, Mario Urrea ha argumentado que hay reparaciones que realizar en el Postrasvase como consecuencia de las últimas lluvias, de hecho, "las máquinas están en una primera fase de limpieza, luego habrá que reponer juntas que se han levantado".

Finalmente, preguntado por la reunión de este miércoles entre la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que no tiene conocimiento de la agenda que puedan tener.