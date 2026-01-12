El uso del transporte público en Murcia supera los 22,5 millones de viajeros,

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de Murcia, José Francisco Muñoz, presenta novedades del transporte público - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso del transporte público en Murcia continúa alcanzando cifras récord gracias a su imparable crecimiento, al que han contribuido las medidas de fomento llevadas a cabo por el Consistorio, como el refuerzo de las líneas con más demanda, la puesta en marcha del tranvibús o la incorporación de vehículos eléctricos a la flota.

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado que durante el pasado año hicieron uso del transporte público 22.564.405 viajeros, cifra que supone un incremento de más de 4,3 millones de pasajeros desde 2023, un 23,6%.

El crecimiento de cerca de un millón de usuarios durante el último año, se traduce en cifras nunca antes vistas en las líneas de pedanías, urbanas y tranvía.

Muñoz ha destacado el éxito del tranvibús, con cerca de 130.000 viajeros en su primer mes de funcionamiento, cifra con la que se superan todas las expectativas, y que se incrementará de forma notable una vez que los estudiantes de Ciencias de la Salud se incorporen a las clases tras el parón navideño y el periodo de exámenes que se extiende hasta el próximo 23 de enero.

Asimismo, las líneas de pedanías alcanzan cifras históricas, gracias a los 11.208.699 viajeros del pasado año, consolidando de esta forma su crecimiento tras la implementación de medidas como el refuerzo de las líneas 26, 28, 30, 31, 44 y 91 o la integración de las líneas de Alcantarilla, Santomera y Beniel.

Estas cifras suponen un crecimiento de más de un 30 por ciento respecto a 2023, año en que hicieron uso de las mismas 8.618.897 viajeros, superándose por primera vez los 10 millones de pasajeros en 2024.

CERCA DE 3 MILLONES DE VIAJEROS EN LOS URBANOS

Las líneas urbanas, por su parte, rozaron los 3 millones de usuarios en 2025, tras la incorporación de vehículos de refuerzo y la puesta en marcha de lanzaderas en periodos señalados.

Los 2.944.025 viajeros, supone su mayor registro histórico, con un incremento del 29% respecto a 2023, creciendo más de 650.000 usuarios desde entonces.

También el tranvía ha alcanzado cifras nunca antes vistas, superando los 8,4 millones de viajeros, e incrementando en más de un millón los que tuvo en 2023.

Ha contribuido a ello la puesta en marcha de refuerzos y rebotes coincidiendo con las horas punta de entrada y salida al campus universitario o coincidiendo con la celebración de partidos disputados por el Real Murcia y calificados como de 'muy alta afluencia'.

Además, el pasado 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido del Gran Árbol de Navidad por los niños de la Fundación Aladina, acompañados del actor Richard Gere, se alcanzó el récord histórico de pasajeros en un solo día, con 49.911 viajeros.

MÁS DE 20 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Más de 20 vehículos eléctricos constituyen el primer paso para la renovación de la flota que trae consigo el nuevo modelo de transporte, ofreciendo a los usuarios mejores prestaciones y dotando al servicio de una mayor sostenibilidad.

Las más de 2.700 horas de servicio y los casi 30.000 kilómetros recorridos por los tranvibuses en su primer mes de funcionamiento han permitido verificar la idoneidad de este modo de transporte de gran capacidad, altas prestaciones y cien por cien eléctrico, dotado de acceso y salida por las cuatro puertas, así como el cumplimiento de los tiempos de viaje inicialmente marcados, que permiten una conexión rápida con El Palmar, La Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud.

Junto a ello, los doce autobuses eléctricos incorporados a la flota municipal tras la integración en el servicio de Alcantarilla, Santomera y Beniel, prestan servicio ya en las líneas 13, 14, 31, 36 y 44.

La fiabilidad mostrada por el tranvibús en este primer mes y la alta valoración de los usuarios, ha llevado al Consistorio a iniciar esta semana pruebas con dos vehículos Yutong eléctricos de 12 metros.

Estos autobuses, que rotarán por las distintas líneas de pedanías, permitirán verificar la idoneidad de los vehículos de estas características, anticipando así las ventajas que traerá consigo la implementación del nuevo modelo.

MOMENTO CLAVE PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Estas cifras históricas se enmarcan en un momento clave para el transporte público, que va a experimentar una transformación sin precedentes como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo modelo de transporte que ya ha sido licitado y que vendrá acompañado de mejores frecuencias, horarios, destinos y conexiones.

Junto a ello, se encuentra en redacción el anteproyecto de la ampliación del tranvía, que permitirá firmar el convenio con Estado y Comunidad Autónoma que ratifique el compromiso adquirido por las tres administraciones para la financiación de esta actuación.