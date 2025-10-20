Valcárcel: "Si hubiéramos tenido la más mínima duda de la viabilidad del proyecto no estaríamos aquí"

A la derecha, el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, antes de comparecer como testigo en el juicio por el caso Novo Carthago - EDUARDO BOTELLA/EUROPA PRESS

El expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha afirmado este lunes en el Palacio de Justicia de Murcia, donde ha comparecido como testigo en el juicio del caso Novo Carthago, que él no dio el visto bueno al proyecto y que su papel fue en todo momento de carácter político.

A preguntas del fiscal anticorrupción en la décima sesión del juicio, que se extenderá hasta el 20 de noviembre, Valcárcel ha afirmado que no tenía conocimiento de la existencia del proyecto urbanístico hasta que fue invitado a la presentación oficial del mismo, a cargo de la promotora Hansa Urbana, a mediados de julio de 2003.

Según ha explicado, él asistió a ese evento como jefe del Ejecutivo autonómico "por entender que era una proyecto de interés para la Región", pero del que no sabía nada hasta ese momento porque ni el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, uno de los acusados, ni la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, le habían hablado del mismo.

"Le garantizo que si hubiéramos tenido la más mínima duda acerca de la viabilidad del proyecto, desde luego no estaríamos aquí ni el consejero ni yo, pero hablaré por mí", ha dicho el expresidente regional tras ser cuestionado por si hubiera asistido a esa presentación de saber que el proyecto afectaba a un espacio natural protegido.

Tampoco tuvo conocimiento con anterioridad, según ha precisado, sobre la reunión celebrada en mayo de 2004 en el Palacio de San Esteban a la que asistió Cerdá y el abogado de la empresa promotora, Hansa Urbana, Ángel Luna, entre otros.

"No vi a nadie de los que fueron a esa reunión, no sé ni la cara ni el físico del señor al que usted hace referencia", ha manifestado Valcárcel, que ha recalcado en su declaración que su misión entonces "no era entrar en valoraciones técnicas" del proyecto, sino políticas como presidente de la Comunidad Autónoma.

Ha apuntado que "nunca" mantuvo una reunión con representantes de Hansa Urbana. "¿Qué hago yo reuniéndome con ningún inversor cuando realmente. No tengo la capacidad de poder decidir nada porque para eso me sobrarían consejeros, directores generales, secretarios generales y un número importante de funcionarios, que sumaban en aquel momento 52.000. No era ese mi papel", ha comentado.

Asimismo, Valcárcel ha recordado que en un Pleno de la Asamblea Regional la oposición criticó que el Gobierno tenía intereses en algún proyecto concreto, sin hacer referencia al de Novo Carthago, y él respondió que "en Lo Poyo no se construirá ni un ladrillo y no se construyó". "Es más, los consejeros no lo hubieran aceptado", ha concretado.

Del mismo modo, ha señalado que, en torno al proyecto, "había interés para el desarrollo turístico de la Región de Murcia", pero ha insistido en que él "desde luego" no dio el visto bueno al proyecto. "¿Cuántos ladrillos se han puesto? ¿Cuántas casas se han edificado? Será por algo, obviamente", ha remarcado.

Por su parte, Francisco Marqués, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2004 y 2005, bajo el mandato de Valcárcel, que también ha testificado como testigo, ha afirmado que el procedimiento correspondiente al macroproyecto de Novo Carthago "estaba prácticamente finalizado" cuando fue nombrado.

A preguntas del abogado de la acusación, Marqués ha señalado que su antecesor en el cargo, Antonio Cerdá, no le informó de los pormenores de Novo Carthago y ha indicado que la totalidad de los jefes de servicio de la parte de Medio Ambiente estuvieron de acuerdo con que se aplicara el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del 2003, que modificaba el de 1998.