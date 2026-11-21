Archivo - Imagen de recurso de una pareja en el día de su boda. - UNSPLASH - Archivo

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios del Valle de Ricote encabezaron en 2025 la tasa de nupcialidad en la Región de Murcia, con Ulea (4,88 matrimonios por cada mil habitantes), Ojós (4,55) y Villanueva del Río Segura (4,46) situados en las tres primeras posiciones del ranking autonómico.

Según los datos de indicadores demográficos correspondientes a 2025 publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), la media regional de nupcialidad se situó en 3,31 enlaces por cada mil habitantes. Por detrás del podio liderado por estas tres localidades del Valle de Ricote, los municipios que registraron una mayor propensión al matrimonio fueron Albudeite (3,93), Las Torres de Cotillas (3,90), Murcia (3,89) y Santomera (3,87).

En el extremo opuesto, Ricote -pese a pertenecer a la misma comarca- cerró la tabla regional al registrar la tasa más baja de toda la comunidad, con apenas 1,66 bodas por cada mil habitantes, seguido de Mazarrón (1,91) y Abanilla (2,07). Tampoco superaron la barrera de los dos enlaces y medio por mil vecinos municipios como San Javier (2,10), Torre-Pacheco (2,27) y Alhama de Murcia (2,29).

COMPORTAMIENTO EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS

Entre los grandes núcleos de población de la Región, únicamente la capital superó el promedio autonómico con esa tasa del 3,89 por mil. Por el contrario, tanto Cartagena (3,14) como Lorca (2,97) y Molina de Segura (3,54) mostraron comportamientos dispares, quedando las dos primeras por debajo de la media regional de 3,31 enlaces por cada mil habitantes.