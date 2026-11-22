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MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios del Valle de Ricote y la comarca del Noroeste encabezaron en 2025 el retroceso demográfico natural en la Región de Murcia, con Ricote a la cabeza tras registrar una tasa de mortalidad de 15,79 defunciones por cada mil habitantes frente a una natalidad de apenas 3,74 nacimientos. Esta brecha sitúa su crecimiento vegetativo en el -12,05 por mil, el saldo más negativo de toda la comunidad autónoma.

Según los datos de indicadores demográficos correspondientes a 2025 publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), el conjunto de la Región logró mantener su saldo vegetativo en terreno positivo por la mínima, con un 0,39 por cada mil habitantes, fruto de una tasa de natalidad del 7,92 y una mortalidad del 7,53.

Sin embargo, el desglose municipal evidencia un contraste territorial en el que las zonas de interior sufren la mayor pérdida de población natural. Tras Ricote, Aledo marcó el segundo peor dato regional con un crecimiento vegetativo del -9,36 (5,79 nacimientos frente a 15,15 defunciones), seguido por Moratalla en el Noroeste, que cayó al -8,65 tras anotar la segunda natalidad más baja de la Región (3,86) y una mortalidad del 12,51.

En esta misma línea de retroceso vegetativo se situaron Abanilla (-7,56), Campos del Río (-4,63), Calasparra (-4,04), Cehegín (-3,82) y Blanca (-3,15), confirmando el impacto del envejecimiento en los municipios menos poblados del interior frente al dinamismo de localidades como Torre-Pacheco (4,53), Lorquí (3,03) o La Unión (3,00).

MURCIA Y CARTAGENA TOMAN CAMINOS OPUESTOS EN 2025

El informe del CREM refleja además comportamientos divergentes entre los dos principales núcleos urbanos de la Región. El municipio de Murcia cerró 2025 con un crecimiento vegetativo positivo del 0,61 por cada mil habitantes -por encima de la media autonómica-, al contabilizar una tasa de natalidad del 7,85 frente a una mortalidad del 7,24.

Por el contrario, Cartagena registró más defunciones que nacimientos y cerró el ejercicio en negativo con un saldo vegetativo del -1,07 por mil, resultado de una tasa de natalidad del 7,57 y una mortalidad que escaló hasta el 8,64. Por su parte, Lorca, el tercer municipio en población de la comunidad, superó tanto a la capital como a la media regional al alcanzar un crecimiento natural del 1,56 (8,51 nacimientos y 6,96 muertes).