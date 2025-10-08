Vázquez critica que el decreto de creación de universidades no ha sido negociado con las CCAA y pide que se debata

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha criticado el real decreto de creación de universidades, porque "no ha sido negociado con las comunidades" y de nuevo hay "un trato diferencial entre comunidades autónomas".

Vázquez, que ha sido preguntado por esta cuestión en la presentación de la Semana de la Ciencia, ha puesto de ejemplo el caso del País Vasco, "ya que fueron quienes lo pidieron".

"En las universidades online, si se imparten en una lengua oficial, tienen un tratamiento distinto que el resto, con lo que hay evidencias que no podemos compartir", lamenta.

Pero, ha advertido, "no las compartimos nosotros, tampoco las ha compartido el Ministerio de Economía, que ha tenido observaciones a este decreto o incluso el propio Consejo de Estado".

En su opinión, "a la hora de publicar decretos de esta magnitud es necesario debatirlos, acordarlos los órganos que hay dispuestos para esto y, por tanto, refrendarlos".

Además, recuerda el consejero, "proviene de una modificación de un decreto de este mismo Gobierno, publicado en el año 2021 y tramitada esta modificación por trámite de urgencia y tampoco han explicado bien por qué si publicaron un decreto en el año 2021, ahora es necesario modificarlo por trámite de urgencia, ni cuáles son las causas que provocan este trámite de urgencia".

A su juicio, "es necesario abordar las modificaciones de la legislación universitaria desde un consenso distinto al que se ha abordado con este decreto".