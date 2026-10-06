Vázquez destaca el crecimiento de la industria regional y apuesta por que se traduzca en más inversión y empleo

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado la evolución de la producción industrial de la Región de Murcia y ha señalado que los últimos datos "demuestran la fortaleza y el dinamismo" que mantiene la industria regional durante este año.

Vázquez ha subrayado que el crecimiento registrado por la industria murciana se sitúa "muy por encima del conjunto nacional" y ha remarcado que la Región se encuentra "en las posiciones de cabeza nacionales" tanto en la tasa interanual como en el acumulado anual, según ha informado la Comunidad.

El responsable de Industria del Ejecutivo regional ha señalado la "pujanza" de sectores como la energía y la producción de bienes de equipo, con variaciones interanuales superiores al 25% en el primer caso y del 19,4% en el segundo, según los datos del Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM).

"No se trata de un buen dato aislado, sino una evolución al alza que se consolida una vez que ya hemos superado el ecuador del año", ha afirmado Vázquez, quien ha destacado que el crecimiento acumulado de la producción industrial regional supera en 4,4 puntos la media española y sitúa a Murcia como la segunda comunidad con mayor incremento desde enero.

El consejero ha considerado asimismo que la evolución del índice "refleja la alta capacidad y cualificación de nuestro tejido productivo para producir, invertir y competir", así como "la confianza existente en el potencial industrial de la Región de Murcia".

En este sentido, Vázquez ha vinculado la evolución de estos indicadores con el trabajo desarrollado en el marco del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, diseñado para favorecer el crecimiento y la competitividad del sector, facilitar nuevas inversiones y reforzar el peso de la industria en la economía regional.

"Queremos que estos indicadores de la fortaleza industrial de la Región tengan continuidad y traducción en más inversión, mayor actividad económica y, especialmente, más empleo estable y de calidad para nuestros jóvenes", ha señalado.

Vázquez ha añadido que la industria "impulsa todo el conjunto de nuestra economía" y genera "valor añadido y oportunidades profesionales vinculadas a la innovación, la tecnología y la cualificación".