Los vecinos de Cabo de Palos piden una solución definitiva para las aguas residuales de La Manga y Sur del Mar Menor.

Manifestación en Cala Reona pr los vertidos de la depuradora Sur del Mar Menor - ANSE

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Vecinos de Cabo de Palos y su entorno, organizaciones de defensa de la naturaleza y pescadores han protestado este miércoles contra el vertido permanente e ilegal de las aguas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur a unos metros de la orilla de la playa de Cala Reona. Allí han desplegado pancartas en las que se podría leer 'Stop vertidos al Mediterráneo' y 'Stop vertido ilegal en Cala Reona' y han informado a las personas que se encontraban en la playa de los riesgos para el ecosistema y para la salud.

Además, un grupo de buceadores ha desplegado una pancarta bajo el agua mientras que en superficie se ha leído un manifiesto en defensa del litoral y contra el vertido de aguas residuales.

Los organizadores de la protesta (Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, Procabo, Pacto por el Mar Menor, Asociación de Vecinos de Cobaticas-Las Jordanas, Ecologistas en Acción y ANSE) han afirmado que este vertido, que concentra todas las aguas residuales generadas en La Manga y en el Sur del Mar Menor, "constituye un fracaso de los tres niveles de la administración en España en cuanto a las aguas generadas por las poblaciones del entorno del Mar Menor", han informado desde ANSE.

La asociación ha señalado que las aguas residuales tratadas en la Depuradora Sur del Mar Menor se vierten a pocos metros de la orilla de la playa de Cala Reona, en el límite con el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila, a unos dos metros de profundidad. La organización ha indicado que en los últimos meses la playa ha sido cerrada en varias ocasiones por la mala calidad de las aguas de baño por los vertidos de la depuradora y que la última rotura del emisario se produjo en 2023, cuya reparación asumirá la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Según ANSE, la colocación de un nuevo tramo de tubería permitiría trasladar las aguas a una zona más profunda, aunque han advertido que los temporales marítimos del entorno de Cabo de Palos han provocado roturas del emisario en varias ocasiones y el vertido se produciría en una zona sensible, junto a la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

PROPUESTA DE CONSENSO

Las organizaciones han pedido a los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, al Gobierno regional y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busquen una solución definitiva al tratamiento de las aguas residuales de La Manga y Sur del Mar Menor, que vaya más allá de la reparación del emisario de Cala Reona.

Las entidades consideran que "no es aceptable" un vertido permanente al Mediterráneo de las aguas tratadas en la depuradora una vez que se repare el emisario, y proponen desplazar la actual desaladora de la Comunidad de Regantes Arco Sur a una zona más interior del Campo de Cartagena, y poder aprovechar las aguas una vez depuradas sin arrojar las salmueras en la costa protegida junto a Calblanque.

Además, consideran que el tratamiento y/o vertido de las salmueras no debería realizarse, en ningún caso, en Cala Reona, buscándose alternativas de un gran humedal en tierra u otra forma de vertido en el litoral próximo a Cartagena.

Por último, las asociaciones han denunciado que otras depuradoras del entorno del Mar Menor, como la de Los Alcázares, producen aguas depuradas con una alta concentración de sal, que dificulta o impide su uso agrícola, y que requieren de la implementación de medidas de gestión final que no favorezcan el traslado del problema al Mar Menor ni al litoral mediterráneo próximo a La Manga.