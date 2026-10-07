Vecinos de Villas Caravaning buscan coordinar las obras de la red contraincendios y la individualización de contadores

Reunión del Ayuntamiento de Cartagena, Veolia y las asociaciones de vecinos de Villas Caravaning - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, Veolia y las asociaciones de vecinos de Villas Caravaning han mantenido una reunión de trabajo para abordar el estado de redacción del proyecto que permitirá la individualización de los contadores de suministro de agua en el complejo y las obras de la red contraincendios.

Durante el encuentro se ha informado a los representantes vecinales de los trabajos que se están realizando y de las dificultades técnicas existentes para definir la nueva infraestructura. Estas son debidas, principalmente, al desconocimiento preciso de parte de las redes actualmente existentes, que son propiedad de la Comunidad de Propietarios, y a la necesidad de compatibilizarlas con la nueva red planteada para garantizar el suministro individualizado, según han informado desde el Consistorio.

Todas las partes coinciden en que la solución debe contemplar la individualización completa del suministro en las 2.134 parcelas de Villas Caravaning, con independencia de que su titularidad corresponda a propietarios individuales o a la mercantil gestora del camping.

Por su parte, las asociaciones de vecinos han trasladado también su preocupación por la situación de la red contraincendios y consideran que las obras necesarias para implantar la nueva red de abastecimiento representan una oportunidad para coordinar actuaciones. En este sentido, plantean que la apertura de zanjas pueda aprovecharse para que la empresa gestora y la Comunidad de Propietarios impulsen las intervenciones que les correspondan y que resulten necesarias para avanzar hacia la reapertura del camping.

Los representantes vecinales han recordado igualmente la existencia de distintos procedimientos judiciales relacionados con la gestión de la Comunidad de Propietarios.

El Ayuntamiento de Cartagena y Veolia les han trasladado su voluntado de avanzar "con la máxima celeridad posible" para iniciar las obras de individualización, una vez puedan resolverse y coordinarse las cuestiones técnicas relacionadas con la red contraincendios y las canalizaciones eléctricas existentes.

El Consistorio considera necesario "que las distintas actuaciones puedan desarrollarse de manera coordinada para evitar duplicidades, incompatibilidades entre instalaciones o la necesidad de volver a intervenir sobre espacios recientemente ejecutados".

Asimismo, ha hecho un llamamiento al "entendimiento y a la colaboración" entre los copropietarios, representados en la Comunidad de Propietarios, con el objetivo común de resolver las cuestiones pendientes y favorecer que Villas Caravaning pueda recuperar progresivamente su normal funcionamiento.