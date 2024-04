Vélez (PSOE) niega que la carta de Sánchez obedezca a una estrategia y espera que continúe al frente del Gobierno

El dirigente socialista afirma que le han dolido "muchísimo" las palabras de Fernando López Miras



MURCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, ha asegurado este jueves que la carta del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no obedece a ninguna estrategia política y ha dicho que espera que el próximo lunes anuncie que continúa al frente del Ejecutivo central porque "tiene que seguir luchando por mejorar nuestro país".

En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Murcia, Vélez ha afirmado que la carta publicada por Sánchez en redes sociales es "sincera", fruto de una decisión personal, y "nace desde el corazón, desde el sufrimiento de su familia", a la que el jefe del Ejecutivo de la Nación "está viendo padecer".

"Es el presidente de España y el líder del Partido Socialista Obrero Español, pero sobre todo, y ante todo, es persona. Y las personas tienen sentimientos y sufren cuando ven a la gente padecer, como demostró con la pandemia del Covid, que puso su vida en peligro para intentar ayudar a todas las personas", ha comentado.

Durante su intervención, el dirigente socialista ha insistido en que "hay una campaña clarísima de acoso y derribo" hacia el presidente del Gobierno de España, lo que ha derivado en un "ataque personal a su familia, a su esposa, a toda su familia". Y la política, ha dicho, "no puede acabar en eso".

"Yo he visto sufrir a mi familia; todas y todos sabéis la cantidad de tiempo que llevo padeciendo las denuncias falsas, pero los políticos estamos acostumbrados a ese sufrimiento y lo llevamos bien, pero no lo llevamos tan bien cuando vemos a nuestra familia sufrir", ha recalcado Vélez.

Ha aseverado que esta situación es producto de la denuncia interpuesta por "una organización de la ultraderecha", en referencia a Manos Limpias, y se asienta sobre "hechos falsos" como "ha sido reconocido por la misma organización que puso la denuncia", con la que se han "traspasado todos los límites".

Al hilo, ha expresado "nuestro máximo respeto, nuestra comprensión por lo que está pasando no solamente el presidente, sino su mujer, toda la familia", al tiempo que ha defendido que la situación "debe de servirnos a todos" para "hacer una reflexión seria de si la política es esto", también a los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente.

Respecto a la pregunta que se plantea Sánchez en su carta sobre si merece la pena seguir al frente del Ejecutivo central, Vélez ha insistido en que comprende "totalmente" lo que está pasando ahora mismo el presidente, porque "lo he vivido".

"Dice que si merece la pena esto. Comprendo que lo ponga en duda. Pero sí, sí presidente, sí merece la pena luchar por la gente, por mejorar la vida de las personas; por la libertad, por la democracia, claro que merece la pena. Siempre merece la pena. Y debe seguir luchando como lo ha hecho hasta ahora por la gente de nuestro país, por las personas. Debe seguir haciéndolo", ha enfatizado.

Por ello, Vélez ha indicado que espera que durante la reflexión hasta el próximo lunes, 29 de abril, las dudas del presidente del Gobierno central respecto a su futuro político "se disipen a pesar del sufrimiento".

Además, ha manifestado su "apoyo" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, a sus hijas, y también a toda la familia socialista y a sus amigos, entre los que se ha incluido.

Según las palabras de Vélez, la situación que vive el presidente es "culpa de una malentendida forma de hacer política", basada en "el daño personal y la deshumanización", algo que, ha recalcado, "no podemos permitir" porque "tenemos que defender todas y todos la política de verdad, la que defiende la vida de la gente".

Asimismo, ha agradecido "desde el corazón" las "muchísimas muestras de apoyo y de cariño" que ha recibido el PSOE de la Región de Murcia, "no solamente de la militancia", sino también de "los miles de simpatizantes" y de "la ciudadanía en general".

Y es que, en su opinión, "se puede ser de un color u otro, pero al final tenemos que ser personas, tenemos que tener corazón y también inteligencia para hacer política de verdad, para ayudar a la gente, que para eso hemos venido a la política".

VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LÓPEZ MIRAS

Vélez se ha negado a valorar en profundidad las declaraciones del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en las que ve una "maniobra estética" en la carta de Sánchez. "Simplemente decir que me habría gustado mucho que hubiese tenido comprensión, corazón, ante la situación que en un momento dado puede vivir una persona, también un político. Y que hay momentos en que la persona está por encima de todo", ha apostillado.

Según el dirigente del PSOE en la Región de Murcia, "el ultraje de la verdad para obtener rédito político en estos momentos no es comprensible", tras lo que se ha negado a hacer más valoraciones porque las palabras de López Miras, ha confesado, "me han dolido muchísimo".

FUTURO DE SÁNCHEZ

Vélez ha manifestado que en estos momentos no quiere pensar que Sánchez "lo va a dejar", porque prefiere centrarse en "transmitirle nuestro apoyo sin ambages no solamente como líder del Partido Socialista, no sólo como presidente", sino también "como persona".

"Espero y deseo que cuando vea las muestras de cariño sincero se dé cuenta de que sí merece la pena y de que tiene que seguir luchando por mejorar nuestro país; sé que le pido mucho, que es muy duro en estos momentos cuando estás viendo sufrir a tu familia, pero tiene que saber que tiene muchísima gente apoyándole y que le pedimos que siga con la misma ilusión y fortaleza", ha indicado Vélez.

"Se lo pido desde el corazón porque no podemos permitir que se acabe con las políticas, con los políticos, y, sobre todo, con las personas", ha agregado Vélez, quien ha informado de que la Ejecutiva Regional del PSOE se reunirá este lunes por la tarde, a las 19.00 horas, para abordar la carta del presidente.

Respecto a algunas voces que han vinculado la decisión del presidente del Gobierno a razones electoralistas ante las elecciones en Cataluña, el dirigente socialista ha manifestado que "no tienen corazón, son capaces de cualquier cosa por obtener un puñado de votos, y que hay momentos en la vida en los que hay que parar".

"Los que sabemos lo que está pasando el presidente, porque también hemos visto como sufrían las personas que tenemos a nuestro lado, sabemos que ahora mismo no hay ninguna, absolutamente ninguna estrategia en la cabeza del presidente. Quien tenga dudas, que vea la carta que le dirigió la ciudadanía en el día de ayer. Quien tenga dudas, que mire las imágenes del presidente de España ayer en el Congreso de los Diputados, ahí también se ve. Quien tenga dudas, que vea como estamos los amigos del presidente en estos momentos, ahí también se ve", ha apostillado.