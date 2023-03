Vélez (PSRM): "La gente quiere un presidente serio que se preocupe por la Región y la sitúe donde merece la ciudadanía"

Lamenta que, en las últimas semanas, el Gobierno regional esté "intentando poner en valor todo lo que va a hacer"



MURCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia y candidato para las próximas elecciones autonómicas, José Vélez, ha asegurado que la Región de Murcia "no puede seguir siendo de segunda ni de tercera, sino que tiene que ser una región de primera", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

"Y lo vamos a conseguir a partir del 28 de mayo, porque, aunque el Gobierno regional intente engañar a la ciudadanía, la gente sabe que estamos a la cola de todos los marcadores de progreso y bienestar social", ha señalado.

Vélez ha recordado que, según el INE, la Región de Murcia "es la tercera comunidad autónoma en la que peor se vive; que un tercio de la población, casi 500.000 personas, está al borde de la pobreza y la exclusión social en la Región", y algo que es "insoportable", cuatro de cada diez niños "se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, además del 10 por ciento de los niños y niñas de la Región que se encuentran en una situación de pobreza severa".

"Y hay muchos más marcadores que demuestran que esta Región necesita un cambio. Confío en lo que hará la gente el 28 de mayo, porque lo que quieren las personas es un presidente serio que se preocupe por la Región de Murcia y que la cambie para que estemos donde se merece la ciudadanía", ha indicado.

El líder socialista ha destacado que el PSOE "está haciendo una labor increíble para que vengan inversiones e infraestructuras a la Región de Murcia". "Esa labor de estos años se está notando en nuestra Región y estoy convencido de que a partir del 28 de mayo tendremos un gobierno que va a creer en esta Región como hasta ahora no se ha creído y va hacer que esta comunidad cambie para los ciudadanos y ciudadanas tengan lo que se merecen", ha señalado.

Vélez se ha mostrado "sorprendido" de que en las últimas semanas el Gobierno regional "esté intentando poner en valor en los medios de comunicación todo lo que va a hacer". "Pero los que tenemos memoria nos damos cuenta de que los proyectos que dicen que van a poner en marcha son los mismos que nos dijeron hace 20 años, hace 15 y hace 5", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de López Miras "desempolve algunos proyectos ahora, que ya ni cumplen con las normas para poder ponerlos en marcha". "Ahora vuelven a hacer una avalancha de noticias en los medios de proyectos que, si los hubieran puesto en marcha cuando los anunciaron, esta Región no la conocería nadie de lo bien que estaría".

"La Región de Murcia necesita un cambio para pasar de las palabras a los hechos y de los cuentos a las cuentas", ha remarcado Vélez, quien también ha hecho referencia al lema de campaña de López Miras 'Mas y mejor'.

"Más es normal, porque hasta ahora no ha hecho nada y por poco que hiciera, siempre sería más. Lo de mejor no sé si se refiere a perfeccionar lo que está sucediendo en esta Región durante muchos años y que estamos viendo con su padre político, espero que no se refiera a mayor corrupción y mejor puesta en escena para que no se detecte tan fácilmente", ha concluido.