La venta de turismos y furgonetas usados en la Región de Murcia cayó un 1,4% en octubre, con 8.650 vehículos

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

En octubre se vendieron en la Región de Murcia 8.650 vehículos de ocasión, un 1,4% menos que en el mismo mes de 2024. De ellos, 7.353 fueron turismos, que caen un 2,7% interanual, y 1.297 comerciales ligeros, con una subida del 6,4%.

Las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano ha crecido en el mes un 1,9% de media en España; los turismos, igualmente el 1,9%, y los comerciales ligeros, el 1,5%.

En los 10 primeros meses del año se han transferido en la comunidad un 4,1% más de vehículos de ocasión que hace un año; en total, 78.245, de los que 67.173 fueron turismos, que suben un 3,6%, y 11.072 furgonetas, con un alza del 7,6%.

En la media nacional, se han vendido un 4,9% más los turismos y furgonetas de ocasión que en el mismo periodo de 2024.

MERCADO NACIONAL

Las ventas de vehículos de ocasión, en concreto, turismos más comerciales ligeros, crecen un 1,9% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, en total 244.793 unidades.

Las de turismos alcanzan los 210.332 coches, con un incremento del 1,9% en el mes, y 34.461 comerciales ligeros, cuyas ventas suben el 1,5% en octubre.

En los diez primeros meses de 2025 se han comprado 2.112.922 vehículos de segunda mano; un 4,9% más que en el mismo periodo del pasado año. De ellos, 1.809.431 han sido turismos, que aumentan el 4,9% respecto al mismo periodo del año pasado, y 303.491 furgonetas, con un incremento de la compras del 4,8%.

EDADES

Este mes vuelven a despuntar los turismos entre 2 y 3 años, con una subida cercana al 13%. Los peores registros se producen en las unidades de 1 y 2 años y de 6 a 10, que caen en comparación con octubre de 2024.

Los más antiguos, que superan los 10 años, han crecido por encima de la media.

En el acumulado del año, el segmento de 2 a 3 años se coloca en cabeza, con un aumento del 14,5%, y los de 3 a 5 años, con un 9%. El único que cae es el de 1 y 2 años y los más antiguos se alinean con el crecimiento medio.

EDADES

Las furgonetas de 2 a 3 años son, igualmente, las que mayor crecimiento tienen, casi el 26%, frente a los segmentos de menos de un año, de 3 a 5 y de 6 a 10, cuyas compras www.ancove.es caen en relación con octubre de 2024.

Las de más edad han tenido también un mayor crecimiento que la media del mercado.

MOTORIZACIONES

En cuanto a turismos, las ventas de diésel y gasolina siguen cayendo y los eléctricos obtienen la mayor subida del mes, cerca del 60%, y 3.190 coches adquiridos. Tras ellos, los híbridos enchufables de gasolina suben el 48% con 4.853 coches.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La subida del 1,9% se ha repartido de forma desigual, con descensos en 13 comunidades autónomas, y crecimientos concentrados en Madrid, Castilla-La Mancha, Catalunya y La Rioja, en cuanto a la venta de turismos.

Las mayores caídas se dan en octubre en Baleares y la Comunidad Valenciana.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En los vehículos comerciales, las comunidades muestran una menor disparidad, con subidas en 7 y caídas en otras 10.

"A pesar del modesto comportamiento de las ventas en octubre, Ancove confía en que el año termine con unas ventas por encima de las previsiones de enero. Así, eleva el crecimiento del total del mercado (turismos + comerciales) para el conjunto del 2025 al 4,2%, cuando en enero esperaba el 3,3%. Un pronóstico que suponen caídas en los dos últimos meses del año, pues a octubre el crecimiento es algo mayor, del 4,7%", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.