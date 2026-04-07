La venta de turismos de ocasión cae un 2,3% en marzo en la Región de Murcia

Archivo - Vehículos a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La venta de turismos de ocasión en la Región de Murcia cayó un 2,3% en marzo, con 6.754 unidades transferidas, mientras que el mercado de furgonetas usadas creció un 0,7% hasta las 1.216 operaciones, según datos de la asociación Ancove.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, la comunidad registró un retroceso del 3,3% en el sector de vehículos de segunda mano, con un total de 22.359 transferencias. Estas cifras contrastan con el mercado nacional, donde las ventas de turismos y furgonetas subieron un 4,8% solo en el mes de marzo.

El informe destaca que el mercado sigue dominado por las motorizaciones diésel y gasolina (84% del total), mientras que los vehículos eléctricos suponen el 1,9% de las ventas.

Por su parte, el presidente de Ancove, Eric Iglesias, ha calificado de "insuficientes" las ayudas del Gobierno para paliar la subida del precio de los carburantes.

Iglesias ha señalado que el sector padece una "incertidumbre legal" por la falta de concreción del Plan Auto+ y los planes de achatarramiento, agravada por la crisis energética derivada del conflicto en el estrecho de Ormuz.