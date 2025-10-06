La venta de turismos usados sube un 0,8% en septiembre en la Región de Murcia con casi 7.500 unidades transferidas

MADRID/MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de segunda mano --turismos y furgonetas-- subió un 0,8% de media en septiembre en la Región de Murcia, hasta las 7.439 unidades transferidas, según un informe publicado este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de vehículos (Ancove).

Los turismos sumaron 6.365 compras en el noveno mes del año en la comunidad, con un incremento del 0,1% interanual, y los comerciales ligeros 1.074, con un ascenso del 5,1%.

En los tres primeros trimestres se transfirieron en la Región de Murcia 68.883 vehículos de ocasión, lo que representó un 3,8% más que hace un año. De ese total, el número de turismos transferidos alcanzó los 59.219 (+3,4%) y el de furgonetas los 9.666 (+6,5%).

Por lo que se refiere al conjunto de España, el mercado de vehículos de segunda mano creció un 7,2% de media, con los turismos que aumentaron un 7,2% y los comerciales ligeros un 6,9%. En la media nacional se vendió un 5,1% más vehículos de ocasión que en el mismo periodo de 2024.

El mercado de vehículos de ocasión --turismos más comerciales ligeros-- creció un 7,2% en septiembre en términos interanuales, con unas ventas de 212.312 unidades. Los turismos fueron 182.488, con un incremento del 7,2% en el mes, y 29.824 furgonetas, que crecieron algo por debajo, el 6,9%.

El fuerte incremento de las ventas mensuales se explica, en parte, por la caída de las venta de agosto. En los tres primeros trimestres de 2025 se vendieron 1.864.904 vehículos de segunda mano, 1.596.627 turismos, que aumentaron el 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado, y 268.277, comerciales ligeros, un 5% más en el año.

Las mayores subidas se concentraron en el segmento de los turismos más modernos, con un 10,3% entre 1 y 2 años y el 23,5% entre 2 y 3 años, aunque entre los dos no superaron los 15.000 coches. Quedaron rezagados los de menos de doce meses, aunque crecieron por encima de la media del mercado. La mayor caída se produjo en el segmento de 6 a 10 años y los más veteranos, que superaron la década, crecieron el 7,3%.

Por su parte, la demanda de las furgonetas siguió aumentando con fuerza en las unidades más jóvenes, de 0 a 3 años, aunque se quedaron del debajo del 10% del total de las ventas durante septiembre. Algo contribuyeron los comerciales electrificados, aunque poco, pues en el mes se han vendido 285 eléctricas (+50%) y 53 híbridas enchufables (+212%).

Los electrificados mitigaron los descensos de las motorizaciones de combustión --diésel, gasolina y GNC--. Aun así, el mercado de los turismos más ecológicos sigue siendo minoritario, con un 3,8% en el mes, una décima más que en agosto.

Las subidas mayores se produjeron en las comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Del resto, las ventas en septiembre cayeron en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.