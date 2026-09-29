Las ventas del comercio minorista aumentan en agosto un 3,2% en la Región, tercer mayor ascenso por CCAA

Perchero de pantalones de hombre con sus etiquetas - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor han registrado un aumento interanual del 3,2% en agosto en la Región de Murcia, el tercero más elevado por comunidades autónomas, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, de acuerdo con los datos del INE, las ventas han aumentado un 2,9%, también superior al incremento de la media estatal, del 1,3%.

Por su parte, la ocupación en el sector ha avanzado en el octavo mes del año en la Región un 1% en relación al mismo mes del año anterior, frente al descenso del 0,1% experimentado por el conjunto de comunidades autónomas.