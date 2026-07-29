Las ventas al exterior de uva de mesa de la Región crecen un 19% y alcanzan un récord de 292 millones en 2025

Imagen del consejero, Joaquín Buendía, en la presentación de la campaña de uva de mesa sin semilla, organizada hoy por Apoexpa en Totana - CARM

MURCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La uva de mesa de la Región de Murcia continúa ganando presencia en los mercados internacionales y alcanzó en 2025 un nuevo récord de exportaciones, con unas ventas al exterior de 292,46 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19 por ciento respecto al año anterior, cuando se registraron 245,94 millones de euros.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado que "detrás de estos datos hay un sector que apuesta por la calidad, la innovación y la apertura de nuevos mercados, y que ha conseguido posicionar la uva murciana como un producto de referencia en Europa y cada vez en más destinos internacionales".

El mercado europeo continúa siendo el principal destino de la uva de mesa de la Región de Murcia. Alemania se mantiene como primer mercado, con exportaciones por valor de 67,42 millones de euros en 2025, mientras que Reino Unido se sitúa ya como segundo destino, con 56,28 millones de euros, después de registrar un crecimiento del 109 por ciento respecto al año anterior.

También destacan los incrementos registrados en otros mercados europeos consolidados, como Francia, donde las ventas alcanzaron los 24,04 millones de euros, un 39 por ciento más, y Portugal, con 18,32 millones y un crecimiento del 28 por ciento. Por su parte, las exportaciones a Países Bajos crecieron un 11 por ciento, hasta alcanzar los 34,13 millones de euros.

La Región de Murcia es la principal productora de uva de mesa sin semilla de Europa y concentra más del 90 por ciento del cultivo de uva de mesa de España, con empresas productoras y comercializadoras de referencia mundial.

En 2025, la superficie regional dedicada al cultivo alcanzó las 7.452 hectáreas, con una producción de 236.705 toneladas, consolidando la importancia de este cultivo dentro del sector agroalimentario y exportador de la Región.

La apuesta por la investigación y la innovación es otro de los factores que explican la competitividad internacional de la uva de mesa regional. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), en colaboración con la sociedad murciana de Investigación y Tecnología de Uva de Mesa (ITUM), ha desarrollado 20 nuevas variedades de uva de mesa sin semillas.

"Las variedades desarrolladas desde la Región de Murcia son un ejemplo de cómo la investigación y la colaboración entre el ámbito científico y el sector productivo se traducen en nuevas oportunidades para nuestros agricultores y empresas", ha explicado el consejero.

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA

En este contexto de crecimiento y expansión internacional, la Región de Murcia acogerá del 28 de septiembre al 2 de octubre el XI Simposio Internacional de la Uva de Mesa. El encuentro reunirá a cientos de científicos, obtentores de variedades, productores y comercializadores internacionales.

"Que este simposio internacional se celebre en la ciudad de Murcia es un reconocimiento al liderazgo que hemos alcanzado y una oportunidad para seguir proyectando nuestra agricultura y nuestra tecnología al mundo", ha concluido Buendía.