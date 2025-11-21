Las ventas de la industria se incrementan en Murcia un 6,2% en septiembre

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se incrementó en Murcia un 6,2% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,9 puntos más que la media nacional, que fue del 4,3%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+10,5%), Galicia (+9,5%) y Cantabria (+6,6%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en septiembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Castilla y León con las caídas más grandes de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria se mantuvo en la Región de Murcia.

En el conjunto nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 4,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, su mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8%.