Las ventas de la industria mejoran en Murcia un 1,1% en julio

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en Murcia un 1,1% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,8 puntos menos que la media nacional, que fue del 1,9%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+11,3%), Canarias (+7,6%) y Galicia (+6,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en julio, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Baleares y Castilla y León con las caídas más grandes de un 16,9%, 8% y un 3,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,6% en Murcia, frente al crecimiento de cuatro décimas de la media nacional.

En el conjunto nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 1,9% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la de junio.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,3% interanual en julio, seis décimas menos en junio. Con este repunte, se acumulan tres meses de incrementos interanuales consecutivos en la serie corregida.