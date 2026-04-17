Las ventas de la industria se reducen un 3,7% en febrero en la Región de Murcia

Archivo - Un operario trabaja en una fábrica - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en la Región de Murcia un 3,7% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, un punto más que la media nacional, que fue del -2,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%) fueron las comunidades que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en febrero, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares, Asturias y Extremadura, con caídas del 19,3%, 11,7% y 9,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 5,9% en la Región de Murcia, 1,4 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5%).