Las ventas de la industria se reducen un 5,9% en la Región de Murcia en noviembre, tercer mayor descenso por CCAA

MADRID/MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en la Región de Murcia un 5,9% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,4 puntos más que la media nacional, que fue del -2,5%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las comunidad que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en noviembre, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares, Asturias y la Región de Murcia, con caídas del 20,2%, 11,4% y 5,9%, respectivamente.

De enero a noviembre de 2025, la cifra de negocios de la industria creció un 0,1% en la Región, 0,4 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

En el conjunto del país, la cifra de negocios bajó un 2,5% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024. Con el descenso de noviembre de 2025, las ventas rompen con dos meses de crecimientos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 1,6% interanual en noviembre tras seis meses consecutivos de ascensos interanuales. La de noviembre ha sido, además, su mayor caída interanual desde octubre de 2024.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,5%, tres décimas menos de lo que lo hizo en octubre.