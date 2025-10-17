Las ventas del sector servicios aumentan en Murcia un 4,4% en agosto

Variación de la facturación del sector servicios por comunidades autónomas - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Murcia aumentó su facturación un 4,4% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,6 puntos más que la media nacional, que fue del 2,8%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Baleares (+8,3%), Canarias (+6,2%) y Madrid (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Comunidad Valenciana, y Extremadura con las caídas más grandes de un 2,6%, 0,9%, y un 0,8%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,8% en Murcia, 0,5 puntos menos que la media nacional (4,3%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,7% en Murcia respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía, que registró una caída del 0,3%.