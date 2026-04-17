Las ventas del sector servicios aumentan en Murcia un 5,9% en febrero

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Murcia aumentó su facturación un 5,9% el pasado mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 4,3 puntos más que la media nacional, que fue del 1,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (+5,9%), Navarra (+5,8%) y La Rioja (+5,7%) fueron las que registraron mayores subidas en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, Madrid, y Castilla y León con las caídas más grandes de un 3,4%, 1,2%, y un 1,1%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,3% en Murcia, 3,4 puntos más que la media nacional (0,9%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,9% en Murcia respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla - La Mancha que registró una caída del 0,14%.

DATOS NACIONAL

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 1,6% en febrero en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,4 puntos superior a la del mes anterior.

Con el avance de febrero, las ventas del sector servicios encadenan 23 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 0,8% en el segundo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,9% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 1,9% en febrero en tasa interanual, porcentaje cuatro décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 23 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (febrero sobre enero), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, aumentaron un 0,2%, en contraste con el retroceso del 1,3% registrado en enero.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el segundo mes del año respecto a febrero de 2025, tasa una décima superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.