Las ventas del sector servicios aumentan en Murcia un 6,2% en julio

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Murcia aumentó su facturación un 6,2% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,5 puntos más que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunidad Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%).

En lo que va de año, la facturación del sector servicios ha crecido un 3,8% en Murcia, 0,7 puntos menos que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,4% en Murcia respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,1%.

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 16 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.