Las ventas del sector servicios aumentan en la Región un 6,1% en septiembre

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró en septiembre un aumento de su facturación del 6,1 por ciento en la Región de Murcia, por debajo de la media nacional, que aumentó un 7,9 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras que el empleo creado por el sector servicios subió un nueve décimas en el noveno mes del año respecto a septiembre de 2024. En lo que va de año creció un 1 por ciento y la tasa anual fue negativa, con un descenso de una décima.

Todas las comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios en septiembre de este año en relación al mismo mes de 2024.

Los mayores repuntes se dieron en La Rioja (+12,8%), Galicia (+10,7%) y Madrid (+10,2%), únicas comunidades con ascensos interanuales de dos dígitos.

Por su parte, los incrementos interanuales más moderados los registraron Extremadura (+4%) y Comunidad Valenciana y Asturias, ambas con aumentos del 4,8%.

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios se incrementó en septiembre en todas las regiones en tasa interanual, menos en Andalucía (-0,4%).

Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los registraron Baleares (+3,4%), Navarra (+2,8%) y Canarias (+2,2%).