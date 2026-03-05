Las ventas de turismos usados en la Región cae el 4,8% en febrero y las de furgonetas sube el 0,6%, según Ancove

Archivo - Coches de ocasión - Ancove - Archivo

MADRID/MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión bajó en febrero el 4% en la Región de Murcia, con 7.363 unidades transferidas. Los turismos suman en el mes 6.268 compras, que caen un 4,8% interanual, y los comerciales ligeros otros 1.095, con un ascenso del 0,6%.

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha subido en el mes un 0,8% de media en España: los turismos suben un 1,3% y los comerciales ligeros caen el 1,9%, según Ancove.

En los dos primeros meses se han transferido en la Región de Murcia 13.961 -un 6,9% menos- vehículos de segunda mano que hace un año. Los turismos acumulan 11.932, que bajan un 7,5%, y 2.029 furgonetas, que caen el 3%. En la media nacional, se han vendido un 3,1% menos vehículos (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo de 2025.

MERCADO NACIONAL

Las ventas de vehículos usados (turismos más furgonetas) subió en febrero el 0,8% en términos interanuales, hasta sumar un total 207.319 unidades, de las cuales 177.150 son turismos, con un ascenso del 1,3% en el mes, y 30.169 furgonetas, cuyas ventas bajan el 1,9%.

Entre enero y febrero se han vendido 394.227 vehículos usados, un 3,1% menos que en el mismo periodo de 2025. Los turismos suman 337.860 unidades, con un caída del 2,9%, y los comerciales ligeros otros 56.367 y un descenso del 4,4%.

Los coches de más de 10 años suponen algo más del 55,4% del total de las ventas del mes. Por edades, todos los segmentos suben con excepción de los dos de más edad. La mayor caída la sufren los turismos de 6 a 10 años, un 12,5%.

Por el contrario, salvo las furgonetas comprendidas entre 1 y 3 años, se registran en febrero descenso en el resto de los segmentos de edad con un descenso más pronunciado en las de 3 a 5 años.

El mercado de turismos usados sigue dominado por los coches diésel y gasolina, aunque los primeros bajan un 5,7% respecto a febrero de 2025 y la gasolina un 1,4%. Aun así, suman el 83% de las ventas del mes. Las motorizaciones menos contaminantes suben con fuerza, pero en valores absolutos apenas tienen peso (los eléctricos suman el 1,6% y los híbridos enchufables el 2,2% de las ventas en el mes).

Por Comunidades Autónomas, las ventas en febrero solo crecen en, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, La Rioja y Madrid, con caídas en las restantes. La Comunidad Valenciana, condicionada por las ventas del mismo pasado de 2025 por la Dana, sufre un descenso del 17,6%.

En los vehículos comerciales, las transacciones de usados aumentan en Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad de Murcia y la Foral de Navarra. En el resto, se producen descensos, por lo general mayores que en el mercado de turismos, encabezado por Cantabria.

"Hace unos días, el Congreso ha rechazado la prórroga de la ayuda fiscal a la compra del coche electrificado, desgravado con el 15% en el IRPF. Ancove considera inadmisible que los intereses políticos de unos y otros pongan en juego el sector del automóvil, incrementando la incertidumbre sobre el futuro del coche electrificado que se acerca al 20% de las ventas", ha subrayado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.