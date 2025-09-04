Las ventas de vehículos de ocasión acusan el periodo vacacional y descienden un 9,7% en la Región en agosto

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en la Región de Murcia han acusado el periodo vacacional y han caído un 9,7% en agosto, con un total de 4.959 unidades, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) y la patronal de los concesionarios, Faconauto.

En el conjunto del año, las operaciones acumulan en la Región una subida del 2,6%, inferior a la media estatal, del 4,7%, hasta situarse en 52.242 unidades transferidas.

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un descenso en el mes de agosto del 0,7%, con un total de 144.228 unidades. Desde enero, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades, lo que supone que por cada vehículo nuevo se venden 1,8 usados.

Los datos ponen de manifiesto que los turismos de menos de un año de antigüedad han sostenido el mercado en agosto, con una subida del 17,6% y un total de 7.936 unidades. Le siguieron los modelos de entre ocho y diez años, con un incremento del 9,8%, hasta alcanzar las 16.226 unidades vendidas, y los de uno a tres años, que registraron un aumento del 4,4% de las ventas, situándose en 10.656 unidades.

Este protagonismo de los modelos seminuevos explica que, al analizar el canal de venta, las operaciones de los alquiladores tuvieran tanta relevancia en agosto. En concreto, incrementaron sus ventas un 5,8% durante el mes pasado.

La importación, por su parte, creció casi un 17,3% en agosto, hasta alcanzar las 9.540 unidades, si bien el peso de los modelos importados en el mercado de ocasión español supone un 6,6% del total.

En este contexto, las ventas con modelos de hasta cinco años crecen un 7% en lo que va de año y ya concentran el 25,6%, con 360.838 unidades.

En opinión de las patronales del sector, "este ritmo debería dinamizarse aún más incentivando la compra de estos modelos de hasta cinco años en los planes de impulso a la demanda".

El grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se concentra en los modelos de más de 15 años, protagonistas de las operaciones entre particulares. De esta forma, a pesar del descenso del 2,9% de sus ventas en agosto, en lo que va de año acumulan una subida del 4,2%, aglutinando más del 41% de las ventas, con un volumen de 582.409 unidades hasta agosto.

LOS ELECTRIFICADOS DE OCASIÓN SUPONEN EL 3% DEL MERCADO

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel --que representaron el 51% de las operaciones-- registraron un descenso del 0,6% hasta agosto, con 718.576 unidades.

Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4% sus operaciones en lo que va de ejercicio, con un total de 513.755 unidades vendidas, lo que supone un 36,4% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 46,8% hasta agosto, con un total de 17.458 unidades vendidas, lo que supone el 1,2% del mercado total.

En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 38,3%, hasta contabilizar un total de 25.980 unidades, lo que representa el 1,8% del mercado total.