Archivo - Víctor Egío encabezará la candidatura de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia el 29N - PODEMOS RM - Archivo

MURCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egío, encabezará la candidatura de la formación política al Congreso de los Diputados por la circunscripción de la Región de Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras ser elegido en unas primarias en las que participaron más de medio millar de personas.

La lista al Congreso estará integrada también por Isabel Valera, operaria de la industria alimentaria, en el segundo puesto, y el historiador y catedrático emérito de la Universidad de Murcia Pedro Egea Bruno, en el tercero. Por su parte, la candidatura al Senado estará encabezada por la psicóloga y coordinadora de programas de empleo María Dolores Larrosa y el activista LGTBI José Sevilla, según ha informado Podemos.

Egío ha lamentado que la dirección federal de Izquierda Unida vetara un acuerdo para presentar una candidatura conjunta de la izquierda murciana, con sello regional, que él mismo ofreció encabezar a IU el pasado 15 de octubre.

"Es una lástima que al final se hayan impuesto las divisiones de Madrid, porque estaba convencido de que, si allí no se ponían de acuerdo, aquí sí teníamos que hacerlo", ha señalado el candidato, quien ha anunciado una campaña "con el máximo respeto hacia las personas de otras candidaturas de izquierda con las que tenemos que seguir trabajando unidas después del 29N".

No obstante, ha advertido de que la campaña será "sin piedad con los fondos buitre, con el oligopolio energético que se lucra con las subidas de los combustibles y con una patronal totalmente egoísta que machaca los derechos de los trabajadores".

Elegido coordinador autonómico de Podemos el pasado 14 de octubre, Egío fue diputado regional entre 2023 y 2025 y es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia.

"Soy alérgico a los mítines y a los focos. Nuestra campaña va a estar donde están siempre las gentes de Podemos, en la calle luchando por conseguir más derechos, apoyando a los trabajadores del metal o en la huelga general del 11 de noviembre", ha concluido.