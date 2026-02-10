La Vidriera de la Imprenta Belmar, obra de José María Párraga, luce en el Museo Taurino de Murcia

La Vidriera de la Imprenta Belmar, obra de José María Párraga, se puede ver en el Museo Taurino de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'Vidriera Imprenta Belmar', una obra del artista murciano José María Párraga, se ha incorporado a la colección permanente del Museo Taurino de Murcia como una de las piezas más singulares del patrimonio artístico contemporáneo vinculado a la temática taurina.

La obra, fechada en 1979, es un falso vitral realizado con la técnica de laca de bombillas sobre vidrio y está compuesta por cuatro paneles de gran formato dispuestos a modo de retablo contemporáneo. Concebida y ejecutada por el propio Párraga en la sede de la Imprenta Belmar, la vidriera fue concebida como un regalo personal del artista al propietario de la empresa.

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, acompañado del presidente del Real Club Taurino de Murcia, Alfonso Avilés, ha presentado la instalación de la obra, y ha destacado que "hoy es un día feliz para Murcia" porque "esta fantástica vidriera vuelve a ver la luz", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La composición presenta una marcada temática taurina en tres de sus paneles, con la representación de un picador, un toro y un torero, mientras que el panel superior introduce una figura humana de carácter simbólico integrada con elementos vegetales. El conjunto destaca por el uso de colores planos y brillantes, los contornos negros característicos del lenguaje plástico de Párraga y una estética que combina influencias figurativas, cubistas y expresionistas, rasgos habituales en su producción artística.

La vidriera conserva su estructura metálica y marco originales y se encuentra en un buen estado de conservación, con craqueladuras propias del paso del tiempo que no afectan de manera determinante a la lectura ni al valor artístico de la obra. Su incorporación refuerza el discurso expositivo del Museo Taurino, ampliando la mirada sobre la tauromaquia desde el ámbito del arte contemporáneo y su relación con la identidad cultural de la ciudad.

Con esta presentación, el Ayuntamiento de Murcia y el Real Club Taurino de Murcia avanzan en la protección, conservación y puesta en valor del legado de José María Párraga, una de las figuras más relevantes del arte murciano del siglo XX, al tiempo que consolidan el Museo Taurino como un espacio de referencia para la difusión del patrimonio cultural vinculado a la tradición taurina.