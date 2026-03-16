Las VII Jornadas de Patrimonio de Santomera exploran el concepto de frontera desde distintas disciplinas

SANTOMERA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Santomera celebra esta semana una nueva edición de sus Jornadas de Patrimonio, una cita consolidada que este año alcanza su séptima convocatoria bajo el título 'Santomera y la frontera', según ha informado el Ayuntamiento.

La iniciativa está organizada conjuntamente por el Consistorio y la Asociación Patrimonio Santomera, con el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial del municipio desde una perspectiva divulgativa y científica.

Las jornadas abordarán en esta ocasión el concepto de frontera aplicado al territorio santomerano desde diferentes ámbitos del conocimiento, como la geografía, la biología o la historia.

A través de esta mirada multidisciplinar, el programa pretende profundizar en la relación entre el municipio y su entorno natural, histórico y cultural.

De forma anual, Santomera acoge este encuentro dedicado al patrimonio local, concebido como un espacio para la reflexión, el intercambio de conocimiento y la divulgación.

El programa incluye diversas charlas en torno a la temática elegida, además de actividades complementarias dirigidas a públicos de todas las edades, como exposiciones, actuaciones y propuestas educativas para niños y niñas.

La programación arrancará este viernes, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos de Santomera, con la presentación del audiovisual 'Mi frontera' y un encuentro con el escritor Manuel Moyano.

Las actividades continuarán el sábado a partir de las 9.00 horas en la Casa del Huerto, donde se desarrollarán las distintas ponencias y propuestas divulgativas previstas en el programa. La jornada concluirá con la inauguración de una exposición de pintura del artista José Miguel Muñoz en el Centro Cultural Casa Grande.