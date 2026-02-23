Visto bueno a la protección de la red de regadío de la Huerta de Murcia y a la ampliación de los usos del Cine Rex

Comisión de Pleno de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ordenanza de la red de regadío de la Huerta de Murcia y la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHM) que afecta al Cine Rex son algunos de los asuntos que se ha dictado favorablemente en la Comisión de Pleno de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, presidida por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

En este reunión se ha dado el visto bueno a la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia, que será ratificada en el Pleno del mes de febrero, el próximo jueves 26. Se trata de la primera ordenanza municipal de España dedicada exclusivamente a la protección de una red de riego tradicional, la de la Huerta de Murcia, un sistema único en Europa por su valor cultural, histórico y ambiental.

La ordenanza se redacta con la finalidad de dotar a Murcia de un marco normativo estable, de público conocimiento, mediante el establecimiento de unos criterios de intervención para las obras de mantenimiento, conservación, mejora y modernización de los cauces que constituyen las redes de riego y avenamiento existentes en la Huerta de Murcia, que buscan la simplificación administrativa y la agilización de los procedimientos. Una norma que afecta tanto a los elementos tradicionales como son los cauces, como a los elementos que la rodean, según han informado desde el Consistorio.

En esta ordenanza se recoge la protección del arbolado de ribera autóctono el y fomento de especies tradicionales como moreras, almeces o plátanos de sombra, así como el mantenimiento de elementos patrimoniales como puentes, compuertas, partidores o tablachos y la integración paisajística en zonas verdes y espacios urbanos, con señalización de los nombres históricos de cada canal. Con carácter general, no se autorizará el cimbrado o entubado de los canales protegidos.

La Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia establece por primera vez en España un marco claro para garantizar que cualquier intervención en las acequias, hijuelas, brazales, regaderas y azarbes del municipio se realice con el máximo respeto al paisaje tradicional, a la biodiversidad y al patrimonio

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ESPARRAGAL, EN CAMINO GARROFEROS

Otro de los temas que ha recibido el visto bueno en la reunión de la Comisión de Pleno es el inicio de los trámites para la construcción y ampliación de una acera que mejore la accesibilidad peatonal y la seguridad de los usuarios desde el Campillo al área comercial de Montepinar, en Camino Garroferos, de El Esparragal.

Para ello se ha aprobado inicialmente el proyecto para la Obtención de Suelo que permitirá la construcción y ampliación de una acera que abarcará una superficie de 1.896,39 metros cuadrados, dotando de mejores comunicaciones en esta pedanía, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los peatones.

Con esta actuación, se dota al entorno de un itinerario peatonal continuo y accesible que mejorará la conexión del Camino de Garroferos. La nueva acera permitirá desplazamientos más seguros y cómodos, favoreciendo un espacio público más ordenado, inclusivo y adaptado a las necesidades de toda la ciudadanía.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PECHM SOBRE EL CINE REX

Otro asunto tratado en la Comisión es la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHM) referida a la ficha 2ED-091, Cine Rex, de Murcia, con el objetivo de ampliar los usos compatibles de dicho inmueble garantizando el mantenimiento íntegro de su protección arquitectónica y tipológica. Un acuerdo que también tendrá que ratificarse en sesión plenaria del próximo jueves día 26 de febrero.

El objeto de la Modificación es ampliar los usos previstos para la edificación catalogada del Cine Rex, que actualmente se limitan al uso de 'Espectáculos', incorporando como usos compatibles: comercio local, oficinas y servicios profesionales, restauración, espectáculo y ocio (excluidas discotecas y salas de fiestas), y equipamiento privado deportivo, docente, sanitario y cultural.

Estos usos quedan supeditados en todo caso al estricto cumplimiento de las condiciones de protección patrimonial, especialmente la prohibición expresa de alterar la espacialidad original de la sala.

Además, se han resuelto las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del proyecto aprobado inicialmente, un total de 3.929 escritos de particulares, y otros informes, incorporando a la ficha definitiva la limitación establecida por la Dirección General de Patrimonio Cultural en donde se descartan aquellos usos que obliguen a modificar la forma original de la sala, como es la construcción de plantas intermedias ni elementos que dividan o fragmenten el espacio principal.

El objetivo es conservar la tipología original del edificio y mantener la sala como un espacio único, sin compartimentaciones que alteren su configuración.

INFORMES SECTORIALES FAVORABLES

La aprobación definitiva cuenta con informes favorables de los organismos competentes como la Dirección General de Ordenación del Territorio y Arquitectura, la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento culmina la tramitación urbanística de la modificación de la ficha del Cine Rex, estableciendo un marco que permite su reactivación mediante nuevos usos compatibles, garantizando al mismo tiempo la preservación íntegra de sus valores arquitectónicos y patrimoniales.