Viva Suecia firmará su nuevo disco 'Hecho en tiempos de paz' en Murcia y Madrid

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda murciana Viva Suecia firmará ejemplares de su nuevo disco 'Hecho en tiempo de paz' en Murcia y Madrid esta semana, según anunciaron a través de sus redes sociales.

Las firmas en Madrid tendrán lugar en Umusic Shop, este viernes 10 de octubre de 18.00 a 21.00 horas. En Murcia, estas se celebrarán en la Filmoteca Regional Francisco Rabal el 11 de octubre, en el mismo horario .

Este viernes, 10 de octubre, Viva Suecia publica su quinto disco del que ya han adelantado algunos temas como 'Dolor y Gloria', 'Deja encendida una luz', 'Sangre', que cuenta con la colaboración de Siloé, y 'Querer'.