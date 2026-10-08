Viva Suecia se prepara para el concierto más grande de su carrera: "Va a ser un antes y un después"

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia ha comenzado la cuenta atrás para el concierto "más grande" de su carrera. La banda murciana se presentará el 17 de octubre ante más de 20.000 personas en Espacio Norte, en Murcia.

"Siempre pienso que no se va a vender, a día de hoy escapa a mi entendimiento que un año antes se hayan vendido 20.000 entradas en nuestra ciudad", ha explicado Rafa Val, cantante y letrista del grupo durante una rueda de prensa previa al concierto. "Estamos eternamente agradecidos, es una cosa maravillosa que pase esto en nuestra ciudad, esperamos que todo salga bien", ha añadido.

Viva Suecia ha llamado al del día 17 de octubre 'El concierto de nuestras vidas'. "Va a ser un antes y un después para la banda", ha señalado el bajista Jess Fabric.

Los cuatro integrantes se han guardado posibles sorpresas, aunque han dejado caer alguna pista. "Vamos a tocar canciones de lo que ha sido nuestra carrera, estas canciones llevarán algún adornito", ha explicado el bajista, mientras Val bromeaba afirmando que "pasará la Patrulla Águila".

"Va a haber motivos para llegar con tiempo al concierto, va a haber cositas", ha desvelado el guitarrista, Alberto Cantúa.

A la hora de subirse al escenario, optarán por dejarse llevar "y estar conectados con la emoción de ese momento", ha explicado el cantante de la banda. "Cuando salgo, lo normal es que me falte un poco el aire, y pienso "en una vuelta te caes", vamos a pasarlo bien, nada es tan importante", ha señalado Cantúa parafraseando una de las letras de la banda.

"LO QUE PASA EN MURCIA"

Los miembros del grupo han intentado explicar que es "eso que pasa en Murcia" donde la actividad musical es tan prolífica. "Esto funciona en esta ciudad, no solo porque cuando estás arriba la gente te apoya, sino porque cuando estás abajo hay un circuito que lo apoya y que cree que el arte te tiene que llegar sin tener miras de lo que pase", ha explicado el bajista de la banda, Jess Fabric.

"Si vienen aquí, conocen a la gente y disfrutan pueden entender qué pasa en Murcia. Tiene que ver con cómo somos, cómo nos relacionamos con el arte, no nos damos más importancia de la que tenemos, porque tenemos la justa. Lo que pasa es que no nos esforzamos por ser algo que no somos", ha apostillado Val.

Desde el primer concierto en Murcia delante de 70 personas hasta el del 17 de octubre con 20.000 fans, han pasado por etapas en las que viajaron en coche compartido, dieron conciertos perdiendo dinero, o tocaron en bares vacíos "para la otra banda", hasta una noche en Toledo donde el público cantaba todas sus canciones. "Aquí ha venido gente que nos escucha", recuerda Jess que pensó.

La gira de 'Hecho en tiempos de paz' "se ha consolidado" desde que comenzó en el Movistar Arena. "Venimos con un equipo de músicos rodado, engranado y ahora sí, a disfrutar al máximo", ha explicado Cantúa, que ha destacado el papel de Jorge y Fran Guirao, exmiembros de Second, han jugado en la gira. "Jorge ha tocado en gira, Fran ha querido echarnos una mano, esto es Murcia", han recalcado.

"Sabemos qué canciones nos gusta tocar, al principio no lo sabes Ahora estamos en el momento en el que nos dicen "no disfrutéis tanto". Estamos centrados en tocar y eso se transmite al público", ha apostillado Jess.

"13 años después me acuesto pensando "qué ganas de levantarme e irme a tocar con mis colegas"", ha apuntado Val.

SEMANA ESPECIAL VIVA SUECIA

Viva Suecia se ha propuesto que Murcia viva este concierto desde mucho antes de que se abran las puertas. "Hay mucho curro para que quien venga al concierto tenga una experiencia desde que llegue a Murcia hasta que se vaya", ha adelantado Cantúa.

A partir de este jueves, Miaja Bar se convertirá en un espacio pop-up que servirá como punto de encuentro a los fans hasta el 17 de octubre. Además, el jueves 15 acogerá una charla con la banda moderada por los periodistas May Carrión, Sergio Merka y Alberto Frutos para "charlar durante una hora sobre su trayectoria y sus emociones en estos días", ha explicado el director de comunicación de Estrella Levante, Yayo Delgado, que ha apuntado que para asistir hay que participar en un sorteo a través del Instagram de Estrella Levante. Los 30 ganadores podrán acudir acompañados por otra persona y, además, tres de ellos tendrán acceso a un exclusivo 'meet & greet' con la banda, que se celebrará minutos antes del inicio.

El día antes del concierto, el 16 de octubre, el autor de la portada del último disco de Viva Suecia, El Tipo Raro, estará pintando botellas de cerveza con elementos de la portada de 'Hecho en tiempos de paz' para quienes adquieran dos unidades.

Además, el jueves y viernes, 15 y 16 de octubre, a las 17.00 a 21.00 horas en la plaza de Santo Domingo se instalará un trailer de Viva Suecia que se convertirá en un 'scape room'. "Participando habrá opciones de ganar alguna entrada", ha desvelado el director de Marketing de ElPozo, Pablo Olivares.

La compañía también ha organizado un juego sorpresa en Miaja Bar durante las tardes y noches del 15 al 17 de octubre. Además, durante toda la semana el local acogerá una promoción gastronómica compuesta por un plato de jamón ElPozo acompañado de dos tercios de Reserva 60 por 10 euros.

A estas acciones se suma el hecho de con motivo del concierto, Viva Suecia ha pasado a llamarse por unos días Viva Murcia, por lo que han editado una tirada limitada de productos de merchandising compuesta por camiseta, gorra y taza. "Orgullo máximo, la bandera de Murcia por donde vamos", ha presumido el batería, Fernando Campillo.

REFUERZO DE TRANSPORTE PÚBLICO

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha explicado que el Ayuntamiento de Murcia va a reforzar el transporte público para los desplazamientos de ida y vuelta del concierto. "Se van a reforzar los autobuses y el tranvía, además hemos mantenido una reunión con Radio Taxi para que haya todas las licencias posibles", ha explicado Muñoz.

Asimismo, Policía Local habilitará carriles de acceso para facilitar el tráfico a los vehículos particulares.